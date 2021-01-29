• 29 Ocak 2021 - 12:32 • Son Güncelleme:
Eva Mendes çocukları için mesleğini geri plana itti
Hollywood'un hızlı çıkış yakalayan yıldızlarından biri olan Eva Mendes, anne olduktan sonra önceliklerini değiştirdi. Kızlarını hayatının merkezine koyan aktris, 2014 yılından beri hiçbir yapımda rol almadı. Önceki gün eşi ve çocuklarıyla birlikte aile gezintisinde objektiflere yansıyan Mendes'in parmağındaki yüzük dikkat çekti.
• 29 Ocak 2021 - 12:32 • Son Güncelleme:
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"Benim için öncelik çocuklarım" diyen oyuncu Eva Mendes, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Ryan Gosling ve iki küçük kızıyla birlikte çıktığı aile gezintisinde görüntülendi.
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"ONU TANIYANA KADAR ANNE OLMAYI DÜŞÜNMEMİŞTİM"
Mendes, oyunculuktan uzaklaştığı sırada bir hayranının; sosyal medya üzerinden bu konuyla ilgili sorusuna "İki kızını büyütmeyi, oyunculuk kariyerinin önüne koyduğu" cevabını vermişti. Mendes, bir başka röportajında da Ryan Gosling ile tanışıncaya kadar kendini bir anne olarak göremediğini belirtmişti.
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"ONUN ÇOCUKLARINI DOĞURMAK İSTEDİM"
"Ryan'ı tanıyana kadar hamile kalma planım yoktu" diye konuşan Mendes, anneliğin hayatını tamamen değiştirdiğini de ifade etmişti. Gosling'i tanıdıktan sonra da ondan çocuk sahibi olma fikrinin geliştiğini itiraf etmişti. Eva Mendes, bu isteğin Ryan Gosling'e duyduğu aşktan kaynaklandığının da altını çizmişti.
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ANNELER VE KIZ KARDEŞLER DE DESTEK OLUYOR
Ünlü oyuncunun anlattıklarına göre; Mendes ve Gosling'in aile hayatında da evinden ve çocuklarından birinci derecede sorumlu olan kişi Eva Mendes. Bu arada güzel oyuncu, hem kendi annesinin hem de Gosling'in annesinin iki küçük kızın bakımı konusunda yardımcı olduğunu ve her ikisinin kız kardeşlerinin de bu konuda desteğini esirgemediğini de itiraf ediyor.
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