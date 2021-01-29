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• 29 Ocak 2021 - 12:32 • Son Güncelleme:

Eva Mendes çocukları için mesleğini geri plana itti

Hollywood'un hızlı çıkış yakalayan yıldızlarından biri olan Eva Mendes, anne olduktan sonra önceliklerini değiştirdi. Kızlarını hayatının merkezine koyan aktris, 2014 yılından beri hiçbir yapımda rol almadı. Önceki gün eşi ve çocuklarıyla birlikte aile gezintisinde objektiflere yansıyan Mendes'in parmağındaki yüzük dikkat çekti.

• 29 Ocak 2021 - 12:32 • Son Güncelleme:
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"Benim için öncelik çocuklarım" diyen oyuncu Eva Mendes, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Ryan Gosling ve iki küçük kızıyla birlikte çıktığı aile gezintisinde görüntülendi.

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46 yaşındaki Mendes'in parmağındaki uzaktan bile dikkat çeken iri taşlı yüzük ise çiftin nişanlandığı söylentilerini alevlendirdi.

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Rol aldığı 'Training Day', 'Last Night', 'Hitch', 'We Own The Night' gibi filmlerle yıldızı parlayan 46 yaşındaki Eva Mendes, 2014 yılından bu yana film setlerinden uzak bir yaşam sürüyor.

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Güzel oyuncu son olarak, sevgilisi Ryan Gosling ile birlikte görev aldığı Lost River filminde oynamıştı. Ondan sonra ise mesleğine ara verdi. Bunun nedeni ise Gosling ile ilişkisinen dünyaya gelen iki küçük kızı.

5AİLE GEZİNTİSİ

AİLE GEZİNTİSİ

İki kızını büyütmeyi ve ailesine vakit ayırmayı hayattaki önceliği olarak belirleyen Mendes, önceki gün çıktıkları aile gezintisinde objektiflere takıldı. Spor giysiler içindeki çift, koronavirüs önlemi olarak maskelerini takmayı da ihmal etmedi.

6NİŞAN SÖYLENTİLERİ ALEVLENDİ

NİŞAN SÖYLENTİLERİ ALEVLENDİ

Los Feliz'de bir parka giden aile, uzun uzun yürüyüş yaptı. Mendes bir ara kızının maskesini düzeltmek için yere eğildi. O sırada da parmağındaki iri taşlı yüzük dikkat çekti. Bu da Mendes ile Gosling'in nişanlandığı söylentilerini alevlendirdi.

7SEKİZ YILDIR BİRLİKTELER

SEKİZ YILDIR BİRLİKTELER

2012 yılında 'The Place Beyond the Pines' adlı filmim setinde tanışan Ryan Gosling ve Eva Mendes, o tarihten bu yana birlikteler. Çiftin, 6 yaşında Esmeralda Amada Gosling ve 4 yaşında Amada Lee Gosling adında iki tane kızı bulunuyor.

8ONU TANIYANA KADAR ANNE OLMAYI DÜŞÜNMEMİŞTİM

"ONU TANIYANA KADAR ANNE OLMAYI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Mendes, oyunculuktan uzaklaştığı sırada bir hayranının; sosyal medya üzerinden bu konuyla ilgili sorusuna "İki kızını büyütmeyi, oyunculuk kariyerinin önüne koyduğu" cevabını vermişti. Mendes, bir başka röportajında da Ryan Gosling ile tanışıncaya kadar kendini bir anne olarak göremediğini belirtmişti.

9ONUN ÇOCUKLARINI DOĞURMAK İSTEDİM

"ONUN ÇOCUKLARINI DOĞURMAK İSTEDİM"

"Ryan'ı tanıyana kadar hamile kalma planım yoktu" diye konuşan Mendes, anneliğin hayatını tamamen değiştirdiğini de ifade etmişti. Gosling'i tanıdıktan sonra da ondan çocuk sahibi olma fikrinin geliştiğini itiraf etmişti. Eva Mendes, bu isteğin Ryan Gosling'e duyduğu aşktan kaynaklandığının da altını çizmişti.

10ANNELER VE KIZ KARDEŞLER DE DESTEK OLUYOR

ANNELER VE KIZ KARDEŞLER DE DESTEK OLUYOR

Ünlü oyuncunun anlattıklarına göre; Mendes ve Gosling'in aile hayatında da evinden ve çocuklarından birinci derecede sorumlu olan kişi Eva Mendes. Bu arada güzel oyuncu, hem kendi annesinin hem de Gosling'in annesinin iki küçük kızın bakımı konusunda yardımcı olduğunu ve her ikisinin kız kardeşlerinin de bu konuda desteğini esirgemediğini de itiraf ediyor.

11BENİ ANNEM TEK BAŞINA BÜYÜTTÜ

"BENİ ANNEM TEK BAŞINA BÜYÜTTÜ"

Eva Mendes, bir röportajında; çocuklarını yalnız büyüten annelere olan saygısını da ifade etmişti. Mendes, bu konuda duygularını şöyle ifade etmişti: "Ben annem tarafından büyütüldüm. Her ne kadar babamı seviyor olsam da beni annem tek başına büyüttü".

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

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