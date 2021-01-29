Eva Mendes çocukları için mesleğini geri plana itti

ANNELER VE KIZ KARDEŞLER DE DESTEK OLUYOR Ünlü oyuncunun anlattıklarına göre; Mendes ve Gosling'in aile hayatında da evinden ve çocuklarından birinci derecede sorumlu olan kişi Eva Mendes. Bu arada güzel oyuncu, hem kendi annesinin hem de Gosling'in annesinin iki küçük kızın bakımı konusunda yardımcı olduğunu ve her ikisinin kız kardeşlerinin de bu konuda desteğini esirgemediğini de itiraf ediyor.