• 31 Ocak 2021 - 14:06 • Son Güncelleme:
Farah Zeynep Abdullah hayranlarını korkuttu!
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, özel hayatıyla ilgili bilgileri hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Abdullah, MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını söyledi.
• 31 Ocak 2021 - 14:06 • Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah son dönemin popüler uygulamalarından biri olan Clubhouse’taki bir sohbet odasında MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını söyledi.
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