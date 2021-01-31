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• 31 Ocak 2021 - 14:06 • Son Güncelleme:

Farah Zeynep Abdullah hayranlarını korkuttu!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, özel hayatıyla ilgili bilgileri hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Abdullah, MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını söyledi.

• 31 Ocak 2021 - 14:06 • Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah son dönemin popüler uygulamalarından biri olan Clubhouse’taki bir sohbet odasında MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını söyledi.

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"Boyun fıtığımın dışında tiroidimde de sıkıntı var. Kontroller sırasında doktorlar MS’ten şüphelendi" diyen oyuncu, MS hastalığını araştırmak için kendisinden, iki kez omurilik sıvısı alındığını açıkladı.

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Abdullah, "İlkinde lokal anestezi yapıldı. Bir hafta sonra tekrar genel anesteziyle işlem yapılırken rol aldığım ‘Şampiyon’ filmi aklıma geldi. Orada kanserli bir kızı canlandırıyordum. ‘Ben bu sahneyi görmüştüm. Ben bunları yaşadım’ dedim.” ifadelerini kullandı.

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Ünlü oyuncunun bu sözleri hayranlarını çok korkuttu ancak Farah Zeynep Abdullah’ın test sonuçlarında MS olmadığı öğrenildi.

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Son dönemde TRT 1 dizisi 'Masumlar Apartmanı' ile adından sıkça söz ettiren oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "Evliliğe çok soğuksun” yorumuna, “Çok demeyelim de yeterince soğuğum” karşılığını verdi. Güzel oyuncu, “Çok pişman olduğun bir ilişki yaşadın mı?” mesajına ise, “Hangimiz yaşamadık ki?” dedi.

6AŞIK OLAMIYORUM

"AŞIK OLAMIYORUM"

Zaman zaman adı farklı isimlerle anılan Farah Zeynep Abdullah, aşk hayatından yana dertliydi. Abdullah, aşık olmadığını söylemişti.

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Farah Zeynep Abdullah, arkadaşlarına yoğun iş hayatı nedeniyle istediği gibi bir ilişki yaşayamamaktan yakındığı ve uzun zamandır kimseye âşık olamadığını söylediği öğrenilmişti.

8ÖYLE BİR ŞEY YOK

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Abdullah, geçtiğimiz aylarda Murat Boz’la ilişki yaşayıp yaşamadığını soran muhabirlere “Öyle bir şey yok. Bir şey olsa saklamam zaten. Hayatımda biri olsa neden saklayayım?” demişti.

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Farah Zeynep Abdullah, 2019 yılının son aylarında aşk yaşamaya başladığı Doğu Demirkol ile yaklaşık üç aylık ilişki sonrası ayrılmıştı. Demirkol ile yollarını ayıran 30 yaşındaki oyuncunun, 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Reynmen ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Ancak ikili, kısa süre önce birbirini takip etmeyi bıraktı.

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