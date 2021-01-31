UMUT ÜNVER
• 31 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Fatma Toptaş nikah tarihini açıkladı
Uzun süredir şef Gürkan Topçu ile aşk yaşayan oyuncu Fatma Toptaş, önceki gün köpeğiyle Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.
UMUT ÜNVER
• 31 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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"Güzel havanın tadını çıkartıyorum" diyen Fatma Toptaş, "Uzun zamandır hava soğuktu, bugün böyle hazır güneşi bulmuşken dışarı attık kendimizi” şeklinde konuştu.
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Sevgilisi Gürkan Şef'le nikah masasına oturacağı tarihi açıklayan Toptaş, "İnşallah ağustos ayında, bir aksilik çıkmazsa inşallah. Çünkü istediğimiz eğlenip düğün yapmak, aynı zamanda sizleri de ağırlamak. Nikah yapıp oldu bittiye getirmek istemiyoruz. İnşallah ağustos ayında Allah nasip ederse yapacağız” dedi.
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