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UMUT ÜNVER
• 31 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Fatma Toptaş nikah tarihini açıkladı

Uzun süredir şef Gürkan Topçu ile aşk yaşayan oyuncu Fatma Toptaş, önceki gün köpeğiyle Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

UMUT ÜNVER
• 31 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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"Güzel havanın tadını çıkartıyorum" diyen Fatma Toptaş, "Uzun zamandır hava soğuktu, bugün böyle hazır güneşi bulmuşken dışarı attık kendimizi” şeklinde konuştu.

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Pandemi dönemini evde geçirdiğini belirten 38 yaşındaki oyuncu, "Koronadan dolayı biraz tedirginim, elimden geldiği kadarıyla evde durmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

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Sevgilisi Gürkan Şef'le nikah masasına oturacağı tarihi açıklayan Toptaş, "İnşallah ağustos ayında, bir aksilik çıkmazsa inşallah. Çünkü istediğimiz eğlenip düğün yapmak, aynı zamanda sizleri de ağırlamak. Nikah yapıp oldu bittiye getirmek istemiyoruz. İnşallah ağustos ayında Allah nasip ederse yapacağız” dedi.

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"Koronodan dolayı bütün hayallerim çöktü gibi" diyen oyuncu, "Kafamızda bir düğün planı var, o da bize kalsın. Kır düğünü olmasını isterim. Güzel havada kır düğünü güzel olmaz mı? İsterim tabi” açıklamasını yaptı.

5YOK ÖYLE BİR ŞEY

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Fatma Toptaş, rol aldıkları 'Bay Yanlış' dizisi sonrası meslaktaşı Özge Gürel’le küs olduğu iddiasını, "Yok öyle bir şey" diyerek yalanladı.

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Sosyal medya paylaşımlarında Gürel’i kesip paylaşımlar yaptığı iddialarına ise ünlü oyuncu, "Öyle bir şeyler söylendi ama yok. Sadece Gürgen’le kendi adım görünüyordu onu koydum. Yoksa kimseyi kapatmak diye bir şey yok, olur mu öyle şey? Bu konuları konuşmasak mı? Bir kırgınlık yok. Olur öyle şeyler, anormal şeyler değil bunlar. Sıkıntı yok" sözleriyle soruyu geçiştirdi.

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HABER: UMUT ÜNVER / MİLLİYET

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