Fatma Toptaş nikah tarihini açıkladı

Sosyal medya paylaşımlarında Gürel’i kesip paylaşımlar yaptığı iddialarına ise ünlü oyuncu, "Öyle bir şeyler söylendi ama yok. Sadece Gürgen’le kendi adım görünüyordu onu koydum. Yoksa kimseyi kapatmak diye bir şey yok, olur mu öyle şey? Bu konuları konuşmasak mı? Bir kırgınlık yok. Olur öyle şeyler, anormal şeyler değil bunlar. Sıkıntı yok" sözleriyle soruyu geçiştirdi.