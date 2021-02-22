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• 22 Şubat 2021 - 16:30 • Son Güncelleme:

Flaş iddia! Meltem Miraloğlu psikoloğuyla mu aşk yaşıyor?

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli zengin bir ABD'li ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun (34), eşi tarafından evden atıldığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı iddia edilmişti. Oyuncu Miraloğlu'nun Patrick'den ayrılarak psikoloğu John (62) ile aşk yaşamaya başladığı öne sürüldü.

• 22 Şubat 2021 - 16:30 • Son Güncelleme:
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Patrick isimli 82 yaşında zengin bir ABD'li ile evlenen 34 yaşındaki ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu hakkında, şaşırtan bir iddia daha ortaya atıldı.

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Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun 82 yaşındaki eşi Patrick'den ayrılarak, psikoloğu John (62) ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

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Magazin Masası’ndan Onur Akay'ın iddiasına göre; psikolog sevgili, Meltem Miraloğlu’nu bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleştirdi.

4NİKAH ŞAHİDİ OLMASINI İSTEMİŞTİ

NİKAH ŞAHİDİ OLMASINI İSTEMİŞTİ

Meltem Miroğlu, şu anda aşk yaşadığı psikoloğu John'dan (62) 2018 yılında evlenirken nikah şahidi olmasını istemişti.

5EVDEN ATILDI İDDİASI

'EVDEN ATILDI' İDDİASI

Meltem Miraloğlu'nun, eşi Patrick tarafından evden atıldığı öne sürülmüştü. Ünlü oyuncunun, soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile sokaklarda yaşadığı iddia edildi.

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Türkiye’de yaşayan ailesinin de kendisinden haber alamadığı ve zor günler geçirdiği konuşulan oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düşen haberler karşısında sessizliğini bozdu.

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Uzun süre sessiz kalan Meltem Miraloğlu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyuran oyuncu, "Neden sessizlik çünkü 'Daha yeni babam öldü. 54 yaşındaydı" mesajını paylaştı.

8DÜNYAMA HOŞ GELDİNİZ

"DÜNYAMA HOŞ GELDİNİZ"

Meltem Miraloğlu, daha "Dünyama hoş geldiniz" notuyla yeni ailesiyle birlikte fotoğrafını yayınlayarak, sağlığının iyi olduğunu duyurmuştu.

9SİZ DE BENİ ANLAYIN

"SİZ DE BENİ ANLAYIN"

Miraloğlu, geçtiğimiz yıl "Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın” açıklaması ile yaptığı evliliğin Amerika’da kalmak için olduğu iddiasını bir anlamda doğrulamıştı.

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Ünlü oyuncu, yeni hayatını şu sözlerle anlatmıştı: "Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye’ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum."

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Meltem Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.

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