• 22 Şubat 2021 - 16:30 • Son Güncelleme:
Flaş iddia! Meltem Miraloğlu psikoloğuyla mu aşk yaşıyor?
2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli zengin bir ABD'li ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun (34), eşi tarafından evden atıldığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı iddia edilmişti. Oyuncu Miraloğlu'nun Patrick'den ayrılarak psikoloğu John (62) ile aşk yaşamaya başladığı öne sürüldü.
• 22 Şubat 2021 - 16:30 • Son Güncelleme:
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Patrick isimli 82 yaşında zengin bir ABD'li ile evlenen 34 yaşındaki ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu hakkında, şaşırtan bir iddia daha ortaya atıldı.
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Türkiye’de yaşayan ailesinin de kendisinden haber alamadığı ve zor günler geçirdiği konuşulan oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düşen haberler karşısında sessizliğini bozdu.
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