WONDER WOMAN İLE ÜNLENDİ 18 yaşında Miss Israel tacını giydikten sonra iki yıl boyunca İsrail Savunma Kuvvetleri'nde zorunlu askerlik yapan Gadot, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinde canlandırdığı Gisele Yashar karakterinin ardından asıl ününü 'Wonder Woman' filmiyle kazandı. 2017 yapımı ilk filmin yanı sıra 2020 yapımı 'Wonder Woman 2'de rol aldı.