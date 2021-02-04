• 04 Şubat 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:
Gülnihal Demir nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi? İşte son hali...
Verdiği kilolarla dikkat çeken Gülnihal Demir, Star TV'de yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına katıldı. Ünlü oyuncuyu görenler, nasıl zayıfladığını araştırmaya başladı.
• 04 Şubat 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:
1
Kısa sürede verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme kavuşan 'Mandıra Filozofu'nun 'Gülfidan'ı Gülnihal Demir'in nasıl zayıfladığı merak konusu oldu. İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilen soruların yanıtları...
3
5
"HEP BİRLİKTE YENİVERECEĞİZ "
Muğlalı oyuncu, geçtiğimiz yıl yöresel şive ile yaptığı açıklamada, "Bu korona illeti tüm dünyanın başına dert oldu. Emme koronavirüsü, bizim ülkemiz diğer ülkelere göre daha az geçiripduru. Bugünler de geçiverecek. Tedbirli oluverelim. Azcık daha sabredeverelim. Bu koronavirüs illetini hep beraber yenivereceğiz" demişti.
6
7