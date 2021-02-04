Gülnihal Demir nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi? İşte son hali...

"HEP BİRLİKTE YENİVERECEĞİZ " Muğlalı oyuncu, geçtiğimiz yıl yöresel şive ile yaptığı açıklamada, "Bu korona illeti tüm dünyanın başına dert oldu. Emme koronavirüsü, bizim ülkemiz diğer ülkelere göre daha az geçiripduru. Bugünler de geçiverecek. Tedbirli oluverelim. Azcık daha sabredeverelim. Bu koronavirüs illetini hep beraber yenivereceğiz" demişti.