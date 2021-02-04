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• 04 Şubat 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:

Gülnihal Demir nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi? İşte son hali...

Verdiği kilolarla dikkat çeken Gülnihal Demir, Star TV'de yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına katıldı. Ünlü oyuncuyu görenler, nasıl zayıfladığını araştırmaya başladı.

• 04 Şubat 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:
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Kısa sürede verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme kavuşan 'Mandıra Filozofu'nun 'Gülfidan'ı Gülnihal Demir'in nasıl zayıfladığı merak konusu oldu. İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilen soruların yanıtları...

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68 yaşındaki oyuncu, son hali ile dikkat çekti. Demet Akalın ve Alişan'ın sunucusu olduğu sabah programının izleyicileri tarafından Gülnihal Demir hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı.

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2016 yılında tüp mide ameliyatına 126 kilo giren ünlü oyuncu, geçirdiği operasyon sonrası 8,5 aylık süreçte 39 kilo vererek 87 kiloya düşmeyi başardı.

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Gülnihal Demir, mide hacminin küçültülmesine yönelik ameliyatın ardından diyabet, uyku apnesi, eklem sorunları gibi rahatsızlıklarının ortadan kalktığını anlattı.

5HEP BİRLİKTE YENİVERECEĞİZ

"HEP BİRLİKTE YENİVERECEĞİZ "

Muğlalı oyuncu, geçtiğimiz yıl yöresel şive ile yaptığı açıklamada, "Bu korona illeti tüm dünyanın başına dert oldu. Emme koronavirüsü, bizim ülkemiz diğer ülkelere göre daha az geçiripduru. Bugünler de geçiverecek. Tedbirli oluverelim. Azcık daha sabredeverelim. Bu koronavirüs illetini hep beraber yenivereceğiz" demişti.

6GÜLNİHAL DEMİR KİMDİR

GÜLNİHAL DEMİR KİMDİR?

1 Ocak 1953 Muğla doğumlu olan Gülnihal Demir, özel bir bankadan emekli olduktan sonra 50 yaşında oyunculuğa adım attı. Çok sayıda filmde ve dizide rol alan oyuncu, özellikle 'Dondurmam Gaymak' filminde canlandırdığı 'Canfeda' karakteriyle tanındı ve büyük bir beğeni kazandı.

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'Deliha', 'Dondurmam Gaymak', 'Mandıra Filozofu' filmleri ile 'Kavak Yelleri', 'Zengin Kız Fakir Oğlan', 'Babam Sağ Olsun' ve 'Çocuklar Duymasın' dizilerinde de rol alan Demir, 2016 yılında obezite ameliyatı oldu ve verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

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Gençliğinde çok zayıf olduğunu, bir dönem 48 kiloya kadar düştüğünü belirten Gülnihal Demir’in bir oğlu bulunuyor. Ünlü oyuncunun oğlu Yiğit Dören, casting director ve sinema/dizi oyuncusu.

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