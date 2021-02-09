• 09 Şubat 2021 - 08:17 • Son Güncelleme:
Halil Sezai ile Melike Beşli evleniyor
Geçtiğimiz aylarda komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan Halil Sezai ile Melike Beşli'den güzel haber geldi. Beşli, yaptığı paylaşımla evleneceklerini duyurdu.
• 09 Şubat 2021 - 08:17 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai, zor günleri geride bıraktı.
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