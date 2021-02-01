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• 01 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:

Halsey ve Alev Aydın birlikte görüntülendi

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, geçtiğimiz hafta Türk sevgilisi Alev Aydın’dan bebek beklediğini duyurmuştu. Çift, hafta sonu Los Angeles'ta aracın içinde objektiflere takıldı. Halsey ve Aydın, böylelikle ilk kez yan yana görüntülenmiş oldu.

• 01 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
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Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey, hayranlarını şaşırtan bir haber vererek, hamile olduğunu açıkladı. Daha önce DNA testi yaptırdığını ve yüzde 11 Türk çıktığını söyleyen ünlü yıldız, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bebek beklediğini takipçileriyle paylaştı.

2SÜRPRİZ

"SÜRPRİZ"

Instagram hesabından hamile pozlarını yayınlayan şarkıcı, fotoğraflarına "Sürpriz" notunu düştü ve sevgilisi Alev Aydın'ı da etiketledi. Aydın, Halsey'in hamileliğini ilan ettiği fotoğrafını kendi Instagram sayfasından da paylaştı.

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Halsey'in paylaşımları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcı hakkında 300 binden fazla tweet atıldı.

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Çift, Los Angeles'ta aracın içinde objektiflerine takıldı. Aydın ve Halsey böylelikle de ilk kez yan yana görüntülenmiş oldu.

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Çift, iki yıldır gözlerden uzak birliktelik yaşıyor. Halsey, yılbaşını da sevgilisiyle kutlamış ve aşkını ilan etmişti.

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37 yaşındaki Alev Aydın, uzun süredir ABD'de yaşıyor. Senaristlik ve yapımcılık yapan Aydın, çeşitli filmlerde de rol aldı.

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Aydın'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflardan, çocukluğunda Suudi Arabistan, New York ve Giresun'da bulunduğu anlaşılıyor.

8TÜRKİYEYE GELDİ

TÜRKİYE'YE GELDİ

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, geçtiğimiz yıl ekim ayında Türkiye'ye gelmişti. Şarkıcının Türkçe olarak yazdığı "Herkes sakin olsun lütfen" mesajına karşılık, hayranları ona nerede olduğunu sormuştu.

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Bir süre sessiz kalan Halsey, daha sonra yine İstanbul'dan paylaşımlarını sürdürdü. Kuzguncuk'ta Türk kahvesi içip, fal baktıran Halsey, İstanbul'un sokak hayvanlarına da ayrı bir ilgi göstermişti.

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Halsey, paylaşımlarında Türk mutfağına da yer vermişti. Serpme kahvaltı, sarma, mantı gibi yemeklerin fotoğrafları da ünlü şarkıcının sosyal medya sayfasında yer buldu.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / INSTAGRAM

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