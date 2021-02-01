Halsey ve Alev Aydın birlikte görüntülendi

TÜRKİYE'YE GELDİ Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, geçtiğimiz yıl ekim ayında Türkiye'ye gelmişti. Şarkıcının Türkçe olarak yazdığı "Herkes sakin olsun lütfen" mesajına karşılık, hayranları ona nerede olduğunu sormuştu.