• 01 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
Halsey ve Alev Aydın birlikte görüntülendi
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, geçtiğimiz hafta Türk sevgilisi Alev Aydın’dan bebek beklediğini duyurmuştu. Çift, hafta sonu Los Angeles'ta aracın içinde objektiflere takıldı. Halsey ve Aydın, böylelikle ilk kez yan yana görüntülenmiş oldu.
• 01 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
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Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey, hayranlarını şaşırtan bir haber vererek, hamile olduğunu açıkladı. Daha önce DNA testi yaptırdığını ve yüzde 11 Türk çıktığını söyleyen ünlü yıldız, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bebek beklediğini takipçileriyle paylaştı.
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