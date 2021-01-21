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• 21 Ocak 2021 - 10:55 • Son Güncelleme:

Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti

Katıldığı evlilik programlarıyla ünlendikten sonra sosyal medya fenomeni olan Hanife Gürdal, dün eşi ve ailesiyle karın tadını çıkarmak için yayladaki evlerini giderken talihsiz bir kaza yaşadı.Hanife ve ailesi yaşananların ardından soluğu hastanede aldı.

• 21 Ocak 2021 - 10:55 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Hanife Gürdal'ın Trabzon'da yaylaya çıkma hayali hastanede bitti.

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Hanife Gürdal, dün eşi, annesi, babası ve kız kardeşiyle uzun süredir yaşadığı Trabzon'da yaylaya çıkmak istedi. Ancak yoğun kar yağışı yüzünden arabaları kara saplandı.

3EŞİ PARMAĞINI KIRDI

EŞİ PARMAĞINI KIRDI

Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz ve babası aracı kurtarmak için çalışmalara başladı. Bu sırada talihsiz bir kaza yaşayan Gürdal'ın eşi parmağını kırdı.

4ANNESİ DE KOLUNU KIRDI

ANNESİ DE KOLUNU KIRDI

Hanife'nin annesi ise karın üzerinden yürürken bir anda kayıp yere düştü. Talihsizliklerin peş peşe yaşandığı günde Gürdal'ın annesi de bir kolunu kırdı. Yaşadığı aksilikleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Hanife Gürdal, "Kemal'in ve annemin aynı anda bir yerlerini kırması doktorları bile güldürdü" ifadelerini kullandı.

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Fotoğrafçı eşi Kemal Ayvaz ve annesinin hastane önünde bir fotoğrafını çekip paylaşan Gürdal, "Birbirlerine olan bağlılığı şimdi de gördük" dedi.

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