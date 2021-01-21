Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti

ANNESİ DE KOLUNU KIRDI Hanife'nin annesi ise karın üzerinden yürürken bir anda kayıp yere düştü. Talihsizliklerin peş peşe yaşandığı günde Gürdal'ın annesi de bir kolunu kırdı. Yaşadığı aksilikleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Hanife Gürdal, "Kemal'in ve annemin aynı anda bir yerlerini kırması doktorları bile güldürdü" ifadelerini kullandı.