• 21 Ocak 2021 - 10:55 • Son Güncelleme:
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti
Katıldığı evlilik programlarıyla ünlendikten sonra sosyal medya fenomeni olan Hanife Gürdal, dün eşi ve ailesiyle karın tadını çıkarmak için yayladaki evlerini giderken talihsiz bir kaza yaşadı.Hanife ve ailesi yaşananların ardından soluğu hastanede aldı.
• 21 Ocak 2021 - 10:55 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Hanife Gürdal'ın Trabzon'da yaylaya çıkma hayali hastanede bitti.
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