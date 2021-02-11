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• 11 Şubat 2021 - 09:22 • Son Güncelleme:

Hülya Avşar: İbrahim herkesi öyle öpüyordu

Hülya Avşar, Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' adlı programa konuk oldu. Kadın-erkek ilişkileri hakkında konuşan ünlü sanatçının, İbrahim Tatlıses ile ilgili itirafı olay oldu.

• 11 Şubat 2021 - 09:22 • Son Güncelleme:
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Uzun bir sürenin ardından yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunu üstlendiği Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' programına katıldı.

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Programda Avşar'ın geçmişe dair açıklamaları dikkat çekti. Hasan Can Kaya, Avşar kızına en güzel yaşını ve ilişki kriterlerini sordu.

3ELDE ETTİĞİM ŞEYLERİN FARKINA ŞİMDİ VARIYORUM

"ELDE ETTİĞİM ŞEYLERİN FARKINA ŞİMDİ VARIYORUM"

Avşar, "18-19 yaşından sonra hayatım, inanılmaz bir çalışma içerisinde geçti. Dolayısıyla elde ettiğim şeylerin farkına şimdi şimdi varıyorum" dedi.

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"Hiçbir zaman şöhret olduğumu kendimde yaşayamadım" diyen Avşar sözlerine şöyle devam etti; "Hani vardır ya, şöyle hava atarlar, 'Kulise gelmeden önce şunu, bunu istiyorum' diye. Çok istiyorum bunu yapmak.''

5HERKESİ ÖYLE ÖPTÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM

"HERKESİ ÖYLE ÖPTÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Hülya Avşar, “Mavi Mavi” filminde İbrahim Tatlıses’le olan öpüşme sahnesiyle ilgili “İbrahim’in sadece beni değil herkesi öyle öptüğünü düşünüyorum. O sahnede fazla bir samimiyet var bence” diye konuştu.

6ESPRİ KABİLİYETİ, DİŞLER...

"ESPRİ KABİLİYETİ, DİŞLER..."

İlişki yaşayacağı erkeklerde dikkat ettiği kriterler hakkında bilgi veren Avşar kızı, "Benim bir erkekte en dikkat ettiğim şeyler; espri kabiliyeti, dişler ve tırnaklar" ifadesinde bulundu.

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Hülya Avşar'ın açıklaması sonrası sosyal medyada kullanıcıları, ünlü oyuncunun geçmişte birliktelik yaşadığı isimleri hatırlattı.

8O KONUDA SAHTEKARIN TEKİYİM

"O KONUDA SAHTEKARIN TEKİYİM"

İlişkide baskıya gelemediğini kaydeden Avşar, "Yapılan baskıyı kabul etmiş görünürüm. O konuda sahtekarın tekiyim. Karşımdaki mutlu olsun diye kendimden olmayan şeyler yaparım. Ama hepsi yalan! Bir iki sene geçince gerçek kimliğim ortaya çıkar. Çünkü sıkılmaya başlarım" diye konuştu.

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Öte yandan 'Masumiyet' dizisi ile izleyici karşısına çıkacak olan Hülya Avşar, çekimlere sporunu aksatmayacak şekilde günlük sekiz saat çalışma şartı koyduğu konuşulmuştu. Hatta Avşar'ın sporu için sete birkaç spor aleti istediği de konuşulanlar arasındaydı.

10SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Her zaman spora ilgisiyle bilinen Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde de spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

11BEBEK SEVDİ

BEBEK SEVDİ

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, yüzü olduğu markanın reklam filmi çekimlerinden Tarabya’da görüntülenmişti. Yoldan geçen bir çift, karşısında oyuncuyu görünce ortaya renkli görüntüler çıktı. İkilinin, çocuğunu kucağına alan Avşar, “Bunu yiyeceğim” diyerek, bebeği sevdi.

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Çocuğun annesi, “Allah size torun göstermeyi nasip etsin” sözlerine Avşar, “Amin” diyerek, kızı Zehra Çilingiroğlu’na mesaj gönderdi.

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