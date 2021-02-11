• 11 Şubat 2021 - 09:22 • Son Güncelleme:
Hülya Avşar: İbrahim herkesi öyle öpüyordu
Hülya Avşar, Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' adlı programa konuk oldu. Kadın-erkek ilişkileri hakkında konuşan ünlü sanatçının, İbrahim Tatlıses ile ilgili itirafı olay oldu.
• 11 Şubat 2021 - 09:22 • Son Güncelleme:
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Uzun bir sürenin ardından yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunu üstlendiği Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' programına katıldı.
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"HERKESİ ÖYLE ÖPTÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"
Hülya Avşar, “Mavi Mavi” filminde İbrahim Tatlıses’le olan öpüşme sahnesiyle ilgili “İbrahim’in sadece beni değil herkesi öyle öptüğünü düşünüyorum. O sahnede fazla bir samimiyet var bence” diye konuştu.
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"O KONUDA SAHTEKARIN TEKİYİM"
İlişkide baskıya gelemediğini kaydeden Avşar, "Yapılan baskıyı kabul etmiş görünürüm. O konuda sahtekarın tekiyim. Karşımdaki mutlu olsun diye kendimden olmayan şeyler yaparım. Ama hepsi yalan! Bir iki sene geçince gerçek kimliğim ortaya çıkar. Çünkü sıkılmaya başlarım" diye konuştu.
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