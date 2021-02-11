Hülya Avşar: İbrahim herkesi öyle öpüyordu

"O KONUDA SAHTEKARIN TEKİYİM" İlişkide baskıya gelemediğini kaydeden Avşar, "Yapılan baskıyı kabul etmiş görünürüm. O konuda sahtekarın tekiyim. Karşımdaki mutlu olsun diye kendimden olmayan şeyler yaparım. Ama hepsi yalan! Bir iki sene geçince gerçek kimliğim ortaya çıkar. Çünkü sıkılmaya başlarım" diye konuştu.