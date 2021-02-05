• 05 Şubat 2021 - 19:31 • Son Güncelleme:
Hüner Coşkuner kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Ünlü sanatçı Hüner Coşkuner 58 yaşında yaşamını yitirdi...
Hüner Coşkuner'in ölüm haberi gündemde yer alıyor. Bir süredir tedavi gören Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğdu. Hüner Coşkuner'in yaşamı ile ilgili bilgiler ise gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Hüner Coşkuner kimdir, neden öldü? Hüner Coşkuner'in hastalığı ve yaşamı ile ilgili detaylar...
• 05 Şubat 2021 - 19:31 • Son Güncelleme:
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Hüner Coşkuner kimdir? sorusunun yanı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanser nedeniyle tedavi gören ünlü sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti. Hüner Coşkuner'in ölüm haberi sonrasında hayatı ile ilgili ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Peki Hüner Coşkuner neden öldü, hastalığı neydi?
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HÜNER COŞKUNER KİMDİR?
Hüner Coşkuner, 1 Nisan 1963 tarihinde doğdu.Hüner Coşkuner, lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Mûsikî Cemiyeti'ne giderek çok büyük bir birikime sahip oldu. Çok küçük yaşta sanat hayatına atılan Hüner Coşkuner sahne repertuvarını daha da genişletmek amacıyla yine çok değerli hocalardan feyz aldı. Bunlardan bazıları Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'dir.Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Hüner Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler, Dünya Şizofrenliler Derneği'nde gönüllü olarak çalıştı. Albüm ve şiir kitabı gelirlerinin bir kısmını bu vakıflara ve derneklere bağışladı.
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