Hüner Coşkuner kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Ünlü sanatçı Hüner Coşkuner 58 yaşında yaşamını yitirdi...

HÜNER COŞKUNER KİMDİR? Hüner Coşkuner, 1 Nisan 1963 tarihinde doğdu.Hüner Coşkuner, lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Mûsikî Cemiyeti'ne giderek çok büyük bir birikime sahip oldu. Çok küçük yaşta sanat hayatına atılan Hüner Coşkuner sahne repertuvarını daha da genişletmek amacıyla yine çok değerli hocalardan feyz aldı. Bunlardan bazıları Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'dir.Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Hüner Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler, Dünya Şizofrenliler Derneği'nde gönüllü olarak çalıştı. Albüm ve şiir kitabı gelirlerinin bir kısmını bu vakıflara ve derneklere bağışladı.