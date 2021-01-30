• 30 Ocak 2021 - 13:02 • Son Güncelleme:
'İbo Show'da duygulandıran Kemal Sunal anısı
İbrahim Tatlıses, silahlı saldırıya uğradıktan sonra uzun bir tedavi sürecinin ardından 'İbo Show' ile sahnelere geri döndü. Ünlü türkücü, bu hafta da birbirinden renkli isimleri programında ağırlayacak. Programın yeni bölüm fragmanındaki diyaloglar dikkat çekiyor.
• 30 Ocak 2021 - 13:02 • Son Güncelleme:
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Star TV'de İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranlara gelen 'İbo Show'un 11'inci bölümüne; usta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oluyor.
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