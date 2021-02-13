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• 13 Şubat 2021 - 13:38 • Son Güncelleme:

Irina Shayk'ı adım adım takip ediyorlar! Bu halde bile tanıdılar

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, her yerde fotoğrafçı ordusu tarafından adım adım takip ediliyor. Önceki gün de evinden çıkarken görüntülenen Shayk, adımını dışarı attığı gibi patlayan flaşlarla karşılaştı.

• 13 Şubat 2021 - 13:38 • Son Güncelleme:
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Rus model Irina Shayk, önceki gün oyuncu Bradley Cooper ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lea De Seine Shayk Cooper'ı okuldan almak için New York'taki evinden çıktı.

2KOMBİNİ DİKKAT ÇEKTİ

KOMBİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Siyahlara bürünen 35 yaşındaki Shayk, kombinini sarı renkli uzun bir manto, siyah beyzbol şapkası, siyah güneş gözlükleri ve siyah maske ile tamamladı. Kızı Lea'yı okuldan aldıktan sonra bebek arabasına oturtan model, hemen evinin yolunu tuttu.

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Fotoğrafçılar, kızının okulu yürüme mesafesinde olan Shayk'ı, hem evinden Lea'yı almaya giderken hem de kızıyla birlikte geri dönerken bir an bile yalnız bırakmadı.

4TANIYANLAR EL SALLADI

TANIYANLAR EL SALLADI

Shayk, her ne kadar tanınmamak için önlem almışsa da sokaktan geçen ve onun kim olduğunu bilenler de ünlü model yanlarından geçerken ona el salladı.

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Fotoğrafçılara aldırmayan Irina Shayk, tek kelime etmeden hızlı adımlarla evine doğru ilerledi ve bina görevlisinin de yardımıyla hemen içeri girdi.

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Bradley Cooper'dan ayrıldıktan sonra New York'ta bir apartman dairesine taşınan Shayk'a burada zaman zaman annesi Olga da eşlik ediyor.

7ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

Son 15 yılın önde gelen modellerinden biri olan Irina Shayk, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Shayk'ın adı birkaç ay önce Heidi Klum'un eski sevgilisi olarak tanınan sanat taciri Vito Schnabel ile aşk söylentilerine karışsa da iki isimden de konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA/ SPLASH NEWS

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