• 13 Şubat 2021 - 13:38 • Son Güncelleme:
Irina Shayk'ı adım adım takip ediyorlar! Bu halde bile tanıdılar
Dünyaca ünlü model Irina Shayk, her yerde fotoğrafçı ordusu tarafından adım adım takip ediliyor. Önceki gün de evinden çıkarken görüntülenen Shayk, adımını dışarı attığı gibi patlayan flaşlarla karşılaştı.
• 13 Şubat 2021 - 13:38 • Son Güncelleme:
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Rus model Irina Shayk, önceki gün oyuncu Bradley Cooper ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lea De Seine Shayk Cooper'ı okuldan almak için New York'taki evinden çıktı.
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