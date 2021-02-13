Irina Shayk'ı adım adım takip ediyorlar! Bu halde bile tanıdılar

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE Son 15 yılın önde gelen modellerinden biri olan Irina Shayk, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Shayk'ın adı birkaç ay önce Heidi Klum'un eski sevgilisi olarak tanınan sanat taciri Vito Schnabel ile aşk söylentilerine karışsa da iki isimden de konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.