ANTALYA (DHA)
• 23 Ocak 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:
Jason Statham, Antalya'da kurşun geçirmez camlı villada kalıyor
Antalya'da çekilen 'Five Eyes' filminde rol alan dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Jason Statham, ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in de konakladığı otelin kurşun geçirmez camlı villasında kalıyor. Filmin çekimlerine tarihi semt Kaleiçi'nde devam edilirken, kovalamaca sahnesinde 53 yaşındaki aktör yerine dublörü görev aldı.
ANTALYA (DHA)
• 23 Ocak 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:
1
Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri Antalya'da sürüyor. Çekimler, 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen EXPO alanı ve tarihi Kaleiçi'nde yapılıyor.
3
4
AKŞAM YEMEĞİNİ ANA RESTORANDA YEDİ
Jason Statham, dün akşam yemeğini otelin ana restoranında yedi. Otelde kalan Antalyaspor kafilesinden Adis Jahovic'in oğlu Lejs, ünlü aktörle fotoğraf çektirdi. Adis Jahovic, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı, güçlü kol emojisi eşliğinde "Best actor" (En iyi aktör) notuyla paylaştı.
5
7