Son Dakika | Jason Statham ve Guy Ritchie, Antalya'da film çekiminde

60 MİLYON DOLAR! Film ekibi, dört ay önce Antalya’ya giderek, Expo alanının iç mekan bahçesine 3 bin metrekare plato kurmaya başladı. Alanda bir gemi inşa edildi ve ayrıca özel jet uçağıyla ilgili çekimler için uçak seti oluşturuldu.