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ANTALYA / AA, DHA
• 12 Şubat 2021 - 13:52 • Son Güncelleme:

Son Dakika | Jason Statham ve Guy Ritchie, Antalya'da film çekiminde

Dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Guy Ritchie ve yıldız aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği, dudak uçuklatan bütçesiyle dikkat çeken aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri Antalya'da devam ediyor.

ANTALYA / AA, DHA
• 12 Şubat 2021 - 13:52 • Son Güncelleme:
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Aksiyon filmlerinin aranan ismi, 53 yaşındaki İngiliz aktör Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı 'Five Eyes'ın çekimleri, Antalya'da tarihi Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda yapılıyor.

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Çekimlerin yapıldığı sokak ve meydanlar trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Film ekibinin, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında maske takması dikkatlerden kaçmadı.

360 MİLYON DOLAR

60 MİLYON DOLAR!

Film ekibi, dört ay önce Antalya’ya giderek, Expo alanının iç mekan bahçesine 3 bin metrekare plato kurmaya başladı. Alanda bir gemi inşa edildi ve ayrıca özel jet uçağıyla ilgili çekimler için uçak seti oluşturuldu.

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Film çekimleri için 60 milyon dolar (420 milyon TL) harcanacağı belirtilirken, bugüne kadar dekora harcanan miktarın ise 20 milyon TL’yi bulduğu kaydedildi.

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Geçtiğimiz ay sabah saatlerinde çekilen aksiyon sahnesinde, motosikleti kaçıran adamı kovalayan Jason Statham'ı dublörü canlandırmıştı. Çekim alanına görevli kartı olmayan hiç kimse alınmamıştı. Bu sırada ünlü aktörün oteldeki villasında dinlendiği öğrenilmişti.

6EN İYİ AKTÖR

"EN İYİ AKTÖR"

Jason Statham, akşam yemeğini otelin ana restoranında yemişti. Otelde kalan Antalyaspor kafilesinden Adis Jahovic'in oğlu Lejs, ünlü aktörle fotoğraf çektirmişti. Adis Jahovic, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı, güçlü kol emojisi eşliğinde "Best actor" (En iyi aktör) notuyla paylaşmıştı.

7LOPEZİN DE KALDIĞI VİLLADA KONAKLIYOR

LOPEZ'İN DE KALDIĞI VİLLADA KONAKLIYOR

Film çekim ekibi, Lara'daki bir otelde konaklarken, Jason Statham ise 2015 yılında G-20 Dünya Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan otelin ultralüks villasında kalıyor.

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Jason Statham, 6 Ağustos 2019 tarihinde Antalya'da konser veren ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in de konakladığı otelin en önemli villalarından biri olan Crown villada konaklıyor.

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Üç katlı lüks villada; beş yatak odası, beş giyinme odası, teras barbekü, müzik sistemi, özel SPA merkezi ve havuz bar gibi özellikleri bulunuyor.

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10 kişinin kalabildiği, helikopter transferi, özel şoför ve araba verilen 3 bin 500 metrekare alandaki villanın ayrı bir havuzu bulunuyor ve dışarıdan görünebilecek bütün camları kurşun geçirmez özellik taşıyor.

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