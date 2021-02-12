ANTALYA / AA, DHA
• 12 Şubat 2021 - 13:52 • Son Güncelleme:
Son Dakika | Jason Statham ve Guy Ritchie, Antalya'da film çekiminde
Dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Guy Ritchie ve yıldız aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği, dudak uçuklatan bütçesiyle dikkat çeken aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri Antalya'da devam ediyor.
ANTALYA / AA, DHA
• 12 Şubat 2021 - 13:52 • Son Güncelleme:
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Aksiyon filmlerinin aranan ismi, 53 yaşındaki İngiliz aktör Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı 'Five Eyes'ın çekimleri, Antalya'da tarihi Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda yapılıyor.
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Çekimlerin yapıldığı sokak ve meydanlar trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Film ekibinin, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında maske takması dikkatlerden kaçmadı.
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"EN İYİ AKTÖR"
Jason Statham, akşam yemeğini otelin ana restoranında yemişti. Otelde kalan Antalyaspor kafilesinden Adis Jahovic'in oğlu Lejs, ünlü aktörle fotoğraf çektirmişti. Adis Jahovic, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı, güçlü kol emojisi eşliğinde "Best actor" (En iyi aktör) notuyla paylaşmıştı.
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