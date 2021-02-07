• 07 Şubat 2021 - 10:15 • Son Güncelleme:
Jennifer Lawrence sette kaza geçirdi
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, rol aldığı komedi filmi "Don't Look Up"ın setinde kaza geçirdi. Sette gerçekleşen kontrollü bir patlamada fırlayan camın Lawrence'ın göz kapağını kestiği öğrenildi.
• 07 Şubat 2021 - 10:15 • Son Güncelleme:
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Kadrosunda Timothee Chalamet, Ariana Grande, Leonardo DiCaprio, Chris Evans ve Meryl Streep gibi ünlü isimlerin yer aldığı komedi filmi 'Don't Look Up'ın çekimleri pandemi kurallarına uygun olarak devam ediyor.
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