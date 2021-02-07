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• 07 Şubat 2021 - 10:15 • Son Güncelleme:

Jennifer Lawrence sette kaza geçirdi

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, rol aldığı komedi filmi "Don't Look Up"ın setinde kaza geçirdi. Sette gerçekleşen kontrollü bir patlamada fırlayan camın Lawrence'ın göz kapağını kestiği öğrenildi.

• 07 Şubat 2021 - 10:15 • Son Güncelleme:
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Kadrosunda Timothee Chalamet, Ariana Grande, Leonardo DiCaprio, Chris Evans ve Meryl Streep gibi ünlü isimlerin yer aldığı komedi filmi 'Don't Look Up'ın çekimleri pandemi kurallarına uygun olarak devam ediyor.

2TALİHSİZ KAZA

TALİHSİZ KAZA

Oscar ödüllü Lawrence, Boston’daki çekimler sırasında sette bir cam parçasının gözüne gelmesiyle küçük bir kaza geçirdi. Sette gerçekleşen kontrollü bir patlamada fırlayan cam, Lawrence’ın göz kapağını kesti.

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Boston Globe’un haberine göre; perşembe günü gece yarısından sonra meydana gelen kazada yaralanmanın boyutuna dair bir bilgi verilmedi.

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Prodüksiyonda görevli olan iki kaynağa dayandırılan haberde, sağlık görevlileri geldiğinde Lawrence'ın yüzünü tuttuğu ve çekimlerin Cuma günü durdurulduğu belirtildi.

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Adam McKay'ın yönetmen kadrosunda oturduğu film insanlığı dünyayı yok edecek ve gittikçe yaklaşan bir asteroit konusunda uyarmak için medya turuna başlayan iki gök bilimcinin hikayesini anlatıyor.

6ROLÜ İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ

ROLÜ İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Rol gereği koşuya çıkan Lawrence, geçtiğimiz aylarda çekilen sahnede, senaryoya uygun olarak göz altına alınmıştı. Sarı saçlarıyla özdeşleşen Jennifer Lawrence'ın, rolü için imaj değiştirdiği görülmüştü. Ünlü oyuncu, kakül kestirdiği kızıl saçlarıyla ilk kez böyle objektiflere yansımıştı.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

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