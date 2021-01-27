• 27 Ocak 2021 - 14:15 • Son Güncelleme:
Kate Hudson: Saçımı süpürge ediyorum
Üç çocuk annesi dünyaca ünlü oyuncu Kate Hudson, pandemi sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.
• 27 Ocak 2021 - 14:15 • Son Güncelleme:
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ABD'li oyuncu Kate Hudson, karantinayı üç farklı birlikteliğinden dünyaya gelen çocukları Rani Rose, Bingham ve Ryder ile birlikte geçiriyor. Ebeveynlik hakkında Sunday Today'e konuşan Hudson, pandemide yaşadığı zorluklardan da bahsetti.
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"1 YILI TEK BİR YERDE GEÇİRECEĞİM AKLIMA GELMEZDİ"
Independent'ın haberine göre; Kate Hudson, bu süreçle ilgili; "Bir milyon yıl düşünsem bir yılı tek bir yerde geçireceğim aklıma gelmezdi. Bu kadar çok çocuğunuz olduğunda, bazen banyonuzda saklandığınız, "Lütfen, lütfen beni buradan çıkarın!" dediğiniz anlar oluyor" ifadelerini kullandı.
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