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• 27 Ocak 2021 - 14:15 • Son Güncelleme:

Kate Hudson: Saçımı süpürge ediyorum

Üç çocuk annesi dünyaca ünlü oyuncu Kate Hudson, pandemi sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.

• 27 Ocak 2021 - 14:15 • Son Güncelleme:
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ABD'li oyuncu Kate Hudson, karantinayı üç farklı birlikteliğinden dünyaya gelen çocukları Rani Rose, Bingham ve Ryder ile birlikte geçiriyor. Ebeveynlik hakkında Sunday Today'e konuşan Hudson, pandemide yaşadığı zorluklardan da bahsetti.

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41 yaşındaki oyuncu, "Birden fazla baba ve her yerde çocuklarım var. Aslında "Evet, çok harika ve icabına bakıyoruz" falan demek istiyorum ama gerçek şu ki; Harika günler de var, kendime şükretmeyi hatırlatmam gereken günler de..." dedi.

31 YILI TEK BİR YERDE GEÇİRECEĞİM AKLIMA GELMEZDİ

"1 YILI TEK BİR YERDE GEÇİRECEĞİM AKLIMA GELMEZDİ"

Independent'ın haberine göre; Kate Hudson, bu süreçle ilgili; "Bir milyon yıl düşünsem bir yılı tek bir yerde geçireceğim aklıma gelmezdi. Bu kadar çok çocuğunuz olduğunda, bazen banyonuzda saklandığınız, "Lütfen, lütfen beni buradan çıkarın!" dediğiniz anlar oluyor" ifadelerini kullandı.

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2018'den beri müzisyen Fujikawa'yla birlikte olan Hudson, ebeveynliğin tecrit sırasında bir numaralı önceliği olduğunu da belirtti.

5SAÇIMI SÜPÜRGE EDİYORUM

"SAÇIMI SÜPÜRGE EDİYORUM"

Güzel oyuncu, "Hayatımda gerçekten yüksek olan beklentilerimin hepsi, çocuklarımla ilgili olanlardan ibaret. Ve aile meseleleriyle falan ilgili. Bunun dışında sanki koyvermiş gibiyim. Saçımı süpürge ediyorum, daha sonra da çekip gidiyor ve en iyisini umuyorum" dedi.

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Kate Hudson'ın; sevgilisi Danny Fujikawa'dan Rani Rose, eski nişanlısı Matt Bellamy'den Bingham ve eski eşi Chris Robinson'dan Ryder adından üç çocuğu bulunuyor.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM/ BACKGRID USA

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