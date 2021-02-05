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• 05 Şubat 2021 - 12:46 • Son Güncelleme:

Katie Price kendisini 'yürüme engelli' olarak kaydettirdi

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen ve iki bacağını kıran İngiliz model ve şarkıcı Katie Price'ın hayatı değişti. İngiliz The Sun gazetesine açıklama yapan Price, kendisini yürüme engelli olarak kaydettiğini açıkladı.

• 05 Şubat 2021 - 12:46 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yaz aylarında Türkiye'ye gelerek hem tatil yapan hem de dişleri dahil bazı estetik müdahaleler için klinikleri ziyaret eden 42 yaşındaki Katie Price, artık neredeyse hiç yürümüyor.

2İKİ BİLEĞİNİ KIRDI

İKİ BİLEĞİNİ KIRDI

Bir gece, yedi metrelik bir duvardan düşen Price, iki ayak bileğini kırdı. Ardından sekiz saat süren bir operasyon geçiren model, bir süre yürüyemedi, sonra da aparatlar kullanarak yürümeye başladı.

3HER YERE SEVGİLİSİ TAŞIYOR

HER YERE SEVGİLİSİ TAŞIYOR

Bisiklete binen, denize giren ve spor yapan Price, yürümek yerine ya tekerlekli sandalye kullanıyor ya da sevgilisi Carl Woods onu her yere taşıyor.

4YÜRÜME ENGELLİ OLARAK KAYDEDİLDİ

YÜRÜME ENGELLİ OLARAK KAYDEDİLDİ

Katie Price, İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağını belirterek kendisini "yürüme engelli" olarak kaydettirdiğini açıkladı. Price, geçirdiği son altı ayı da özetledi.

520 DAKİKA YÜRÜYEBİLİYOR

20 DAKİKA YÜRÜYEBİLİYOR

Price, her iki bacağının da sürekli olarak ağrıdığını, bir ördek gibi yürüdüğünü söyledi. Yıldız, gün içinde en çok 20 dakika yürüyebildiğini de sözlerine ekledi.

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Katie Price "Asla eskisi gibi olmayacağım. Bir bacağım, konulan metal yüzünden diğerinden daha uzun. Bu yüzden yürürken topallıyorum" dedi.

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Price, kazadan ve geçirdiği operasyonlardan sonra bacaklarında sürekli acı hissettiğini ve bu acının ayaklarından başlayan bir elektrik çarpması şeklinde olduğunu da ekledi. Yıldız, bağımlı olmaktan korktuğu için artık ağrı kesici kullanmadığını da sözlerine ekledi.

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Price, başına gelen olayı bir sosyal medya paylaşımında "aptalca bir kazaydı" diyerek anlatmıştı.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK / INSTAGRAM

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