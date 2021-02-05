• 05 Şubat 2021 - 12:46 • Son Güncelleme:
Katie Price kendisini 'yürüme engelli' olarak kaydettirdi
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen ve iki bacağını kıran İngiliz model ve şarkıcı Katie Price'ın hayatı değişti. İngiliz The Sun gazetesine açıklama yapan Price, kendisini yürüme engelli olarak kaydettiğini açıkladı.
• 05 Şubat 2021 - 12:46 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yaz aylarında Türkiye'ye gelerek hem tatil yapan hem de dişleri dahil bazı estetik müdahaleler için klinikleri ziyaret eden 42 yaşındaki Katie Price, artık neredeyse hiç yürümüyor.
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