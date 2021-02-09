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• 09 Şubat 2021 - 12:10 • Son Güncelleme:

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar genç kız oldu

2015 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın İpek Açar'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül Açar, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 20 yaşında olan Aslı Gönül, adeta genç kız oldu.

• 09 Şubat 2021 - 12:10 • Son Güncelleme:
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Türk müziğinin usta sanatçısı Kayahan'ın 1999 yılında evlendiği İpek Açar'ın 2000 yılında dünyaya gelen kızları Aslı Gönül Açar, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu.

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Kayahan'ın 2015 yılında hayatını kaybetmesinin ardından besteci Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayınca kızı da ortaya çıkmış oldu.

3DURU GÜZELİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

DURU GÜZELİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Alper Kömürcü, eşinin doğum günü için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Kömürcü'nün yayınladığı karede Açar'ın Kayahan'dan olan kızı Aslı Gönül de yer aldı. 2000 yılında dünyaya gelen ve gözlerden uzak bir hayat süren Aslı Gönül, duru güzelliği ile dikkat çekti.

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Fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Durham Üniversitesi'ni kazanan Aslı Gönül Açar, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

5İKİ YIL ÖNCE EVLENDİ

İKİ YIL ÖNCE EVLENDİ

Şarkıcı İpek Açar ile müzisyen nişanlısı Alper Kömürcü ile iki yıl önce Beylerbeyi'nde bulunan Bosphorus Palace'da gerçekleşen törenle evlendi.

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İki yıldır birliktelik yaşayan çiftin nikah şahitliğini; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve damadın ağabeyi İlker Kömürcü yapmıştı.

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Düğün sonrası gazetecilerin karşısına geçen ikili, "Çok mutluyuz, ama çok çok heyecanlıyız. Sevenlerimize ve sevdiklerimize, iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ederiz. Kendi aramızda sade bir düğün olmasını istedik" demişti.

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