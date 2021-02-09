Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar genç kız oldu

DURU GÜZELİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR Alper Kömürcü, eşinin doğum günü için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Kömürcü'nün yayınladığı karede Açar'ın Kayahan'dan olan kızı Aslı Gönül de yer aldı. 2000 yılında dünyaya gelen ve gözlerden uzak bir hayat süren Aslı Gönül, duru güzelliği ile dikkat çekti.