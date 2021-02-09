• 09 Şubat 2021 - 12:10 • Son Güncelleme:
Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar genç kız oldu
2015 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın İpek Açar'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül Açar, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 20 yaşında olan Aslı Gönül, adeta genç kız oldu.
• 09 Şubat 2021 - 12:10 • Son Güncelleme:
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Türk müziğinin usta sanatçısı Kayahan'ın 1999 yılında evlendiği İpek Açar'ın 2000 yılında dünyaya gelen kızları Aslı Gönül Açar, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu.
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DURU GÜZELİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Alper Kömürcü, eşinin doğum günü için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Kömürcü'nün yayınladığı karede Açar'ın Kayahan'dan olan kızı Aslı Gönül de yer aldı. 2000 yılında dünyaya gelen ve gözlerden uzak bir hayat süren Aslı Gönül, duru güzelliği ile dikkat çekti.
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