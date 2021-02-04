• 04 Şubat 2021 - 12:08 • Son Güncelleme:
Kendall Jenner'ı kapıda beklediler
Kız kardeşleriyle birlikte Turks and Caicos adalarına tatile giden dünyaca ünlü model Kendall Jenner, tropikal adanın keyfini çıkardıktan sonra evine döndü. Önceki gün benzin istasyonunda objektiflere yansıyan Jenner, hayranına poz verdi.
• 04 Şubat 2021 - 12:08 • Son Güncelleme:
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Ünlü model, önceki gün de Beverly Hills'te gittiği bir benzin istasyonunda görüntülendi. Aracına benzin aldıktan sonra dükkana giren Jenner, çıkana kadar fotoğrafçı ordusu da kapıda onu bekledi.
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