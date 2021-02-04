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• 04 Şubat 2021 - 12:08 • Son Güncelleme:

Kendall Jenner'ı kapıda beklediler

Kız kardeşleriyle birlikte Turks and Caicos adalarına tatile giden dünyaca ünlü model Kendall Jenner, tropikal adanın keyfini çıkardıktan sonra evine döndü. Önceki gün benzin istasyonunda objektiflere yansıyan Jenner, hayranına poz verdi.

• 04 Şubat 2021 - 12:08 • Son Güncelleme:
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Ünlü model, önceki gün de Beverly Hills'te gittiği bir benzin istasyonunda görüntülendi. Aracına benzin aldıktan sonra dükkana giren Jenner, çıkana kadar fotoğrafçı ordusu da kapıda onu bekledi.

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Fotoğrafçıların arasında bulunan bir hayranı da 25 yaşındaki Jenner'ın dışarı çıkmasını heyecanla bekledi.

3HAYRANIYLA FOTOĞRAF ÇEKİNDİ

HAYRANIYLA FOTOĞRAF ÇEKİNDİ

Hayranı, Kendall Jenner; dükkandan çıktıktan sonra uzaktan onunla fotoğraf çektirmek istediğini işaret etti. Jenner'ın camını açmasının ardından yanına giden adam, cep telefonuyla selfie çekti.

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Kendall Jenner poz verirken zafer işareti yaptı. Jenner'a teşekkür ettikten sonra araçtan uzaklaşan hayranının mutluluğu gözlerden kaçmadı.

5BAKIMINI İHMAL ETMİYOR

BAKIMINI İHMAL ETMİYOR

Genç model, aynı gün bir cilt bakım kliniğinden çıkarken de objektiflere takıldı. Her ne kadar koronavirüs nedeniyle iş anlaşmaları aksasa da cilt bakımını da ihmal etmedi.

6YEĞENİ ÜÇ YAŞINA GİRDİ

YEĞENİ ÜÇ YAŞINA GİRDİ

Öte yandan Kendal Jenner, geçtiğimiz hafta sonunu da ailesiyle birlikte yeğeni Stormi'nin doğum gününde geçirdi. Kardeşi Kylie Jenner ile Travis Scott'ın kızları Stormi Webster'ın üçüncü yaşı, tüm ailenin katıldığı birkaç günlük bir kutlama şeklinde gerçekleşti.

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Aslında daha çok kişinin katılacağı ve daha görkemli olacak olan kutlama, virüs nedeniyle aile arasında yapıldı. Kardashian Jenner ailesi, minik Stormi için Jenner'ın Holmby Hills'teki milyon dolarlık evinde toplandı.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / INSTAGRAM

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