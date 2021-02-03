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• 03 Şubat 2021 - 11:00 • Son Güncelleme:

Kim Kardashian özel adada boşanma partisi düzenleyecek

Kanye West ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ın mahkeme kararı sonrası boşanma partisi düzenleyeceği öne sürüldü. İddiaya göre; Kim'in boşanma partisi yeni reality show programında da yayınlanacak.

• 03 Şubat 2021 - 11:00 • Son Güncelleme:
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Kim Kardashian ve rapçi eşi Kanye West, bir süredir boşanma haberleriyle gündemde yer alıyor. Şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan çift, hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

2BOŞANMA PARTİSİ DÜZENLEYECEK

'BOŞANMA PARTİSİ DÜZENLEYECEK'

Son olarak Kim Kardashian’ın sansasyonel bir boşanma partisi hazırladığı konuşuluyor. Heat dergisinin haberine göre; Şu sıralar Karayipler’de tatil yapan Kardashian, ailesi ve çocukları için bir kutlama partisi planlıyor.

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Dergiye konuşan bir kaynak, "Parti için büyük olasılıkla özel bir adada yer alan lüks bir tatil köyü kiralamayı düşünüyor. Partiye çocuklar da katılacak. Herkes Kim'in kendini şımartıp rahatlamasını istiyor" dedi.

4TVDE YAYINLANACAK İDDİASI

'TV'DE YAYINLANACAK' İDDİASI

Kısa süre önce dijital yayın platformlarından biriyle yeni bir anlaşma imzalayan Kardashian’ın, boşanma partisini yeni reality show programında yayınlayacağı da iddialar arasında yer aldı.

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Öte yandan geçtiğimiz hafta da Kim Kardashian’ın hem kendisi hem de Kanye West için adil olan bir boşanma anlaşması hazırlamak için mali danışmanlarla konuştuğu öne sürülmüştü.

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40 yaşındaki televizyon yıldızının 2.2 milyar dolarlık servetin paylaşımında tüm ailesi için adil olacak bir çözüm bulmak üzere mali müşavirlerle görüştüğü bildirildi. Hatta Kim’in geçtiğimiz temmuzda ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile konuşarak hazırlık yaptığı da basına yansımıştı.

7DAVA AÇILDIĞINDA HER ŞEY HAZIR OLACAK

'DAVA AÇILDIĞINDA HER ŞEY HAZIR OLACAK'

Us Weekly’ye konuşan bir kaynak; "Kim, Kanye'nin tüm finans kaynaklarını ve mülklerini bölünmeye hazır hale getirdi, bu herkes için çok adil bir anlaşma. Kim, resmi olarak davayı açtığı zaman her şey hazır durumda olacak” demişti.

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Kaynak, aynı zamanda arkadaşlarının Kim’in davayı Eylül ayında açacağını zannettiğini ancak şimdilik biraz daha dayanmaya karar verdiğini de belirtmişti.

9DÖRT ÇOCUKLARI VAR

DÖRT ÇOCUKLARI VAR

Çiftin, ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocuğu bulunuyor. Çocukların velayeti konusunda fikir ayrılığı yaşayıp yaşanmayacağı merak konusu.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / SPLASH NEWS / INSTAGRAM

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