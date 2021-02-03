• 03 Şubat 2021 - 11:00 • Son Güncelleme:
Kim Kardashian özel adada boşanma partisi düzenleyecek
Kanye West ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ın mahkeme kararı sonrası boşanma partisi düzenleyeceği öne sürüldü. İddiaya göre; Kim'in boşanma partisi yeni reality show programında da yayınlanacak.
• 03 Şubat 2021 - 11:00 • Son Güncelleme:
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Kim Kardashian ve rapçi eşi Kanye West, bir süredir boşanma haberleriyle gündemde yer alıyor. Şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan çift, hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.
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