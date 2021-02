Kim Kardashian özel adada boşanma partisi düzenleyecek

'DAVA AÇILDIĞINDA HER ŞEY HAZIR OLACAK' Us Weekly’ye konuşan bir kaynak; "Kim, Kanye'nin tüm finans kaynaklarını ve mülklerini bölünmeye hazır hale getirdi, bu herkes için çok adil bir anlaşma. Kim, resmi olarak davayı açtığı zaman her şey hazır durumda olacak” demişti.