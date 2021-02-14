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• 14 Şubat 2021 - 10:19 • Son Güncelleme:

'Kim Milyoner Olmak İster'de soruyu bilemeyince şaşkına döndü

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Kendinden emin olan yarışmacıya, "Uçan kuşlar martılar /yeşil tatlı bir bahar / gülen şen sevdalılar vardı" sözlerinin geçtiği şarkının adı nedir? diye soruldu. Yarışmacı sorunun cevabı karşısında şoke oldu.

• 14 Şubat 2021 - 10:19 • Son Güncelleme:
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ATV ekranlarında ekrana gelen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, dün akşam yeni bölümüyle heyecanlı dakikalar yaşattı. Yarışmacılara yöneltilen sorular bazısını sevindirirken bazısını da üzdü.

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Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sinem Demircan Karadağ, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğunu söyledi. Kendinden emin olan yarışmacı ilk soruya geçti.

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Yarışmacı, ''Tepesinde sürücü adayı yazan bir otomobilde eğitim gören bir kişi muhtemelen hangisini almayı planlıyordur?" sorusuna doğru yanıtı verdi.

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Karadağ, ikinci soruda, "Deneyimli olmak anlamına gelen deyimde değirmende ağartılmadığı söylenen nedir?" sorusuna da doğru yanıtı verdi.

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Yarışmacıya, "Zeki Müren'in seslendirdiği, "Uçan kuşlar martılar /yeşil tatlı bir bahar / gülen şen sevdalılar vardı" sözlerinin geçtiği şarkının adı nedir?" diye soruldu.

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İlk barajı geçen ve 10. soruyu görmeyi hedefleyen yarışmacı, üç jokeri olmasına rağmen emin olduğu soruyu bilemedi.

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"Bitmeyen Şarkı" yanıtını veren yarışmacı, 1000 TL'lik para ödülünü alarak yarışmadan ayrıldı. Yarışmacının şaşkınlığı geceye damga vurdu.

8OMURİLİK SARIMSAĞI DAMGA VURDU

"OMURİLİK SARIMSAĞI" DAMGA VURDU

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz hafta Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacının joker olarak danıştığı Doktor Ali Çiçek, "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusuna 'omurilik sarımsağı' yanıtını verince gündem oldu.

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Doktor olan arkadaşının 'Omurilik soğanı' yerine 'Omurilik sarımsağı' yanıtını vermesi sosyal medyada alay konusu oldu.

10DOKTORDAN AÇIKLAMA GELDİ

DOKTORDAN AÇIKLAMA GELDİ

Doktor Çiçek, "Ses sorunu programa yansımadı. Ancak benim için iyi tarafından bakarsak yıllardır görüşmediğim arkadaşlarımla görüştüm" dedi.

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Sosyal medyada sert eleştirilere konu olan olayla ilgili bugün videolu bir açıklama yapan Ali Çiçek, "Bir meslek grubuna karşı yapılan linç ve hakarete varan yorumlar nedeniyle bu videoyu yayınladım. Açıkçası bu olayda beni en çok üzen noktada bu oldu. 7 Şubat akşamı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına yurt dışında yaşayan bir arkadaşım katıldı. Takıldığı soru için beni aradı" dedi.

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"Videoda da olduğu gibi ilk esnada soru ve şıkları hiç duymadım" diyen Çiçek, "Sesin gelmediğini söyleyip tekrar etmesini söyledim ilk şık olan omurilik sarımsağını duydum sadece sonrasında diğer şıkları tekrar etmesini söyledim. Ses kesilince şıklarda 'omurilik soğanının' olmasını söyledim. Videolarda bu yok, muhtemelen süre kaynaklı burası kesilmiş. Olayın özeti bu" dedi.

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