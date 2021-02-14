'Kim Milyoner Olmak İster'de soruyu bilemeyince şaşkına döndü

Sosyal medyada sert eleştirilere konu olan olayla ilgili bugün videolu bir açıklama yapan Ali Çiçek, "Bir meslek grubuna karşı yapılan linç ve hakarete varan yorumlar nedeniyle bu videoyu yayınladım. Açıkçası bu olayda beni en çok üzen noktada bu oldu. 7 Şubat akşamı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına yurt dışında yaşayan bir arkadaşım katıldı. Takıldığı soru için beni aradı" dedi.