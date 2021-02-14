• 14 Şubat 2021 - 10:19 • Son Güncelleme:
'Kim Milyoner Olmak İster'de soruyu bilemeyince şaşkına döndü
Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Kendinden emin olan yarışmacıya, "Uçan kuşlar martılar /yeşil tatlı bir bahar / gülen şen sevdalılar vardı" sözlerinin geçtiği şarkının adı nedir? diye soruldu. Yarışmacı sorunun cevabı karşısında şoke oldu.
• 14 Şubat 2021 - 10:19 • Son Güncelleme:
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ATV ekranlarında ekrana gelen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, dün akşam yeni bölümüyle heyecanlı dakikalar yaşattı. Yarışmacılara yöneltilen sorular bazısını sevindirirken bazısını da üzdü.
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Sosyal medyada sert eleştirilere konu olan olayla ilgili bugün videolu bir açıklama yapan Ali Çiçek, "Bir meslek grubuna karşı yapılan linç ve hakarete varan yorumlar nedeniyle bu videoyu yayınladım. Açıkçası bu olayda beni en çok üzen noktada bu oldu. 7 Şubat akşamı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına yurt dışında yaşayan bir arkadaşım katıldı. Takıldığı soru için beni aradı" dedi.
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