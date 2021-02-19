Koronavirüs aşısı olan Nilüfer'i kızdıran yorum!

"MEME KANSERİ GEÇİRDİM" Takipçisinden gelen mesaj karşısında şaşıran Nilüfer, "Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılamıyor. Gülünecek bir şey değilmiş değil mi?" cevabını verdi.