• 19 Şubat 2021 - 10:55 • Son Güncelleme:
Koronavirüs aşısı olan Nilüfer'i kızdıran yorum!
Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasına devam ediliyor. Aşı olanlardan biri de Nilüfer'di. Aşı olduğu anı Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcıya, takipçisinden şaşırtan bir mesaj geldi. Nilüfer'in yanıtı ise sosyal medyada gündem oldu.
• 19 Şubat 2021 - 10:55 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı ve söz yazarı Nilüfer, koronavirüs aşısı olduğun anın görüntüsünü, "Karar verdim aşı oldum" notuyla Instagram hesabından paylaştı.
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65 yaşındaki sanatçı, "Alerjik bünyem olduğu için kaç günür endişeliydim ama aşı olmadan bu berbat durumdan kurtulma şansımız yok. Önceden düşünmüyordum, zaman geçtikçe ikna oldum. İnşallah bolca antikor üretiriz" dedi.
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Bir takipçisi, "Bu korona aşısı değil. Ben de yaptırmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Tüm korona aşıları sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?" yorumunu yazdı ve gülücük emojileri ekledi.
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