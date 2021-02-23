• 23 Şubat 2021 - 14:34 • Son Güncelleme:
MasterChef Açelya Kılıçay'ın son hali şaşırttı
TV8 ekranlarında yayınlanan, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye'nin önceki sezonunda mücadele eden Açelya Kılıçay'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu.
• 23 Şubat 2021 - 14:34 • Son Güncelleme:
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'MasterChef Türkiye 2019'un yarışmacıları sosyal medyada merak konusu oldu. Jüri üyeleri ile girdiği diyaloglarla dikkat çeken Açelya Kılıçay'ın değişimi takipçilerini şaşırttı.
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde sinema televizyon bölümünde okuduktan sonra lise tahsilinin yarısında İstanbul Üniversitesi Adıgüzel Güzel Sanatlar tiyatro bölümüne geçip oradan mezun oldu.
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