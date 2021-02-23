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• 23 Şubat 2021 - 14:34 • Son Güncelleme:

MasterChef Açelya Kılıçay'ın son hali şaşırttı

TV8 ekranlarında yayınlanan, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye'nin önceki sezonunda mücadele eden Açelya Kılıçay'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu.

• 23 Şubat 2021 - 14:34 • Son Güncelleme:
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'MasterChef Türkiye 2019'un yarışmacıları sosyal medyada merak konusu oldu. Jüri üyeleri ile girdiği diyaloglarla dikkat çeken Açelya Kılıçay'ın değişimi takipçilerini şaşırttı.

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76 bin takipçisi bulunan Instagram hesabını aktif kullanan 23 yaşındaki güzel, binlerce beğeni alırken, eğlenceli paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

3KAHVE MOLASI

"KAHVE MOLASI"

Açelya Kılıçay, kendisi gibi 'MasterChef Türkiye'de mücadele eden Batuhan Bayır ve Ayyüce Kamit ile tatil pozuna, "Kahve molası" notunu düştü.

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Açelya, MasterChef Ekin Eylem Ulaş ve Faruk Batuhan Öner'le fotoğrafına ise "Ponçik team. Ne kadar habersiz olduğunu söylememe gerek yok bence" mesajını yazmıştı.

5DİĞERLERİNİ SİZ DÜŞÜNÜN

"DİĞERLERİNİ SİZ DÜŞÜNÜN"

MasterChef 2019 yıldızının sosyal medyada yaptığı son paylaşım, "Tipimin en düzgün çıktığı fotoğraf buydu. Diğerlerini siz düşünün" notunu taşıyor.

6AÇELYA KILIÇAY KİMDİR

AÇELYA KILIÇAY KİMDİR?

28 Mart 1998 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Küçüklüğünden beri sporla ilgilenen Açelya, lise döneminde Fenerbahçe'de lisanslı olarak voleybol oynadı, yaşadığı sakatlık yüzünden voleybolu bırakmak zorunda kaldı.

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde sinema televizyon bölümünde okuduktan sonra lise tahsilinin yarısında İstanbul Üniversitesi Adıgüzel Güzel Sanatlar tiyatro bölümüne geçip oradan mezun oldu.

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Küçüklüğünden beri mutfakla iç içe olan MasterChef Açelya Kılıçay, Mutfak Sanatları Akademisi uzun dönem profesyonel aşçılık bölümünden mezun oldu.

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Açelya Kılıçay'ın, büyük finalde Alican Sabunsoy ile yenen Cemre Uyanık'ın şampiyonluk ipini göğüslediği 'MasterChef Türkiye 2019'daki hali...

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