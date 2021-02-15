Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri MasterChef Barbaros Yoloğlu: Benim aşkım rengarenk
• 15 Şubat 2021 - 13:21 • Son Güncelleme:

MasterChef Barbaros Yoloğlu: Benim aşkım rengarenk

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında ikinci olan Barbaros Yoloğlu, sosyal medyada gündem olan bir açıklamada bulundu. Yarışmanın jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun bu paylaşıma yaptığı yorum dikkat çekti.

• 15 Şubat 2021 - 13:21 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef 2020'ye damga vuran, büyük finalde Serhat Doğramacı'ya yenilen Barbaros Yoloğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine geldi.

2

14 Şubat Sevgililer Günü'nde paylaşım yapan Yoloğlu, cinsel yönelimi hakkında açıklama yaptı. "Bildiğim tüm doğrularla yanlışlarım eriyip kayboldu" diyen Barbaros'un, kalp emojisi de eklediği açıklaması şöyle:

3

"Bu zamana kadar yakından uzaktan herkes nasıl davranmam gerektiğini nasıl düşünmem gerektiğini hatta nasıl sevmem gerektiğini öğretmişti. Ben de öğrendiğimi zannetmişim..."

4

"Ama öyle bir şey oluyor ki bildiğim tüm doğrularla yanlışlarım birbirinin içinde denize düşen kar tanesi gibi eriyip kayboldu. Aşk için tek renk verdiler çektiğimiz ve çektirdiğimiz tüm acılar o renk içindi..."

5

"Benim aşkım rengarenk ve belki bir gün tüm renklerimizi elimizden aldığınızı düşünebilirsiniz bizi fabrika bacalarından çıkan duman renginin içinde mahkum edip zehirlediğinizi düşünebilirsiniz ama her yağan yağmurun ve esen fırtınanın ardından doğuracağımız güneşte gökyüzünü gökkuşağı ile boyayacağız."

6

Barbaros Yoloğlu'nun 30 binin üzerinde beğeni alan 14 Şubat paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bu isimlerden biri de şef Somer Sivrioğlu oldu.

7

'MasterChef Türkiye' yarışmasının sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu, iddialı yarışmacının bu paylaşımına, "Aşk aşktır" şeklinde yorum yazdı.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri

    Bebeklerde göğüs hırıltısı hangi durumlarda tehlikelidir?

    Cilt kuruluğuna karşı alınabilecek 5 önlem

    Koronavirüs sonrası vücut direncini artıran 10 besin

    Uzmanından cilt bakımına dair ipuçları

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet