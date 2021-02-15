• 15 Şubat 2021 - 13:21 • Son Güncelleme:
MasterChef Barbaros Yoloğlu: Benim aşkım rengarenk
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında ikinci olan Barbaros Yoloğlu, sosyal medyada gündem olan bir açıklamada bulundu. Yarışmanın jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun bu paylaşıma yaptığı yorum dikkat çekti.
• 15 Şubat 2021 - 13:21 • Son Güncelleme:
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TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef 2020'ye damga vuran, büyük finalde Serhat Doğramacı'ya yenilen Barbaros Yoloğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine geldi.
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"Benim aşkım rengarenk ve belki bir gün tüm renklerimizi elimizden aldığınızı düşünebilirsiniz bizi fabrika bacalarından çıkan duman renginin içinde mahkum edip zehirlediğinizi düşünebilirsiniz ama her yağan yağmurun ve esen fırtınanın ardından doğuracağımız güneşte gökyüzünü gökkuşağı ile boyayacağız."
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Barbaros Yoloğlu'nun 30 binin üzerinde beğeni alan 14 Şubat paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bu isimlerden biri de şef Somer Sivrioğlu oldu.
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