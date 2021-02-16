MasterChef Ebru'nun son hali şaşırttı: Güzelmiş bu kim?

Ebru'nun pozuna gelen yorumlardan bazıları şöyle: "Bir insana kırmızı ruj nasıl bu kadar yakışır?", "Neler yapıyorsunuz Ebru Hanım", "Yok böyle bir güzellik", "Nerede nereye", "Bebek yüzlü Ebru", "Güzeller güzeli", "Anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor".