• 16 Şubat 2021 - 13:09 • Son Güncelleme:
MasterChef Ebru'nun son hali şaşırttı: Güzelmiş bu kim?
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye 2020'de başarılı bir performans sergileyen Ebru Has, yarışma sonrası değişimiyle gündem oldu. Şef Somer Sivrioğlu da MasterChef Ebru'nun son hali karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
• 16 Şubat 2021 - 13:09 • Son Güncelleme:
1
'MasterChef 2020'nin başarılı isimlerinden Ebru Has, yaptığı yemeklerle yarışmada adından söz ettirmeyi başardı. Ancak finali gören dört isim arasında yer alamadı.
3
4
MasterChef Ebru, "Son" notunu yazdığı pozu ile herkesi şaşkına çevirdi. Yarışmadaki halinden eser kalmayan Ebru Has, değişimiyle bir anda magazin gündemine geldi.
5
7
9
SOMER ŞEFTEN DİKKAT ÇEKEN YORUM
TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye' yarışmasının sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu da Ebru Has'ın değişimini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
10