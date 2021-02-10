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• 10 Şubat 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil doğum gününü eski eşleriyle kutladı

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Mehmet Ali Erbil, 64 yaşına girdi. Ünlü şovmen, yeni yaşını evde ailesiyle kutladı. Kutlamaya Erbil’in eski eşleri Nergis Kumbasar ve Tuğba Coşkun da katıldı.

• 10 Şubat 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:
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Evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süredir tedavi gören ve sağlığı giderek iyileşen Mehmet Ali Erbil, dün 64 yaşına bastı.

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Doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarda Mehmet Ali Erbil'in, eski eşleriyle aynı masada oluşu dikkatlerden kaçmadı.

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Hastalığı sebebiyle zor günler yaşayan ünlü şovmeni, ikinci eşi Nergis Kumbasar ve dördüncü eşi Tuğba Coşkun, doğum gününde yalnız bırakmadı.

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Yeniköy'deki evinde yeni yaşını kutlayan Mehmet Ali Erbil, aynı masada olduğu eski eşleri ile pastasını üfledi. Oyuncu Nergis Kumbasar, o anları Instagram hesabından paylaştı.

5BANYODA DÜŞTÜ

BANYODA DÜŞTÜ

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı ve aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

6KİRALARLA GEÇİNİYORUM

"KİRALARLA GEÇİNİYORUM"

Erbil çalışamadığı bu dönemde kiralarla geçindiği belirterek, “Allah’tan bugüne kadar savmamışım ev almışım, kiralarla geçiniyorum. Ancak pandemi döneminde kiralar da ödenmiyor. Allah sağlık versin ne yapayım. Allah dünyayı da şu beladan kurtarsa sonra kavuşsak birbirimize" demişti.

7YANLIŞ EŞ SEÇİMİM OLMADI

"YANLIŞ EŞ SEÇİMİM OLMADI"

Hayatında kimse olmadığını açıklayan ünlü sanatçı, “Hemşirem var yanımda, onun dışında kimse yok. Ama hiç yanlış eş seçimim olmadı. Hastalığımda, en kötü günümde hepsi yanımdaydı” şeklinde konuştu.

8SEVİNDİREN GÖRÜNTÜ

SEVİNDİREN GÖRÜNTÜ

Ünlü şovmen, geçtiğimiz günlerde kızı Yasmin’i (25) doğum gününde yalnız bırakmamış, "Bugün benim prensesim doğmuş" mesajını paylaşmıştı. Yeniden ayağa kalkan Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin, eski eşi Nergis Kumbasar ve oğlu Ali ile mutluluk pozu vermişti.

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