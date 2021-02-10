• 10 Şubat 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:
Mehmet Ali Erbil doğum gününü eski eşleriyle kutladı
Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Mehmet Ali Erbil, 64 yaşına girdi. Ünlü şovmen, yeni yaşını evde ailesiyle kutladı. Kutlamaya Erbil’in eski eşleri Nergis Kumbasar ve Tuğba Coşkun da katıldı.
• 10 Şubat 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:
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"KİRALARLA GEÇİNİYORUM"
Erbil çalışamadığı bu dönemde kiralarla geçindiği belirterek, “Allah’tan bugüne kadar savmamışım ev almışım, kiralarla geçiniyorum. Ancak pandemi döneminde kiralar da ödenmiyor. Allah sağlık versin ne yapayım. Allah dünyayı da şu beladan kurtarsa sonra kavuşsak birbirimize" demişti.
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