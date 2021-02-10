Mehmet Ali Erbil doğum gününü eski eşleriyle kutladı

"YANLIŞ EŞ SEÇİMİM OLMADI" Hayatında kimse olmadığını açıklayan ünlü sanatçı, “Hemşirem var yanımda, onun dışında kimse yok. Ama hiç yanlış eş seçimim olmadı. Hastalığımda, en kötü günümde hepsi yanımdaydı” şeklinde konuştu.