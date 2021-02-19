• 19 Şubat 2021 - 17:14 • Son Güncelleme:
Meltem Miraloğlu'na ne oldu? Flaş açıklama...
2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick (82) isimli zengin bir ABD'li ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun, eşi tarafından evden atıldığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile hakkında çıkan dedikodulara noktayı koydu.
• 19 Şubat 2021 - 17:14 • Son Güncelleme:
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2011-2013 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Devam Ediyor' isimli dizide 'çocuk gelin' rolü ile ünlenen Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD'ye yerleşmiş, bir süre sonra da burada tanıştığı Patrick ile evlenmişti.
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ABD'ye yerleştikten sonra eşi ile ilişkisi ve sosyal medya paylaşımlarıyla adıdnan söz ettiren oyuncu, geçtiğimiz günlerde şoke eden bir iddiayla magazin gündemine geldi.
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Türkiye’de yaşayan ailesinin de kendisinden haber alamadığı ve zor günler geçirdiği konuşulan oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düşen haberler karşısında sessizliğini bozdu.
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