Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Meltem Miraloğlu'na ne oldu? Flaş açıklama...
• 19 Şubat 2021 - 17:14 • Son Güncelleme:

Meltem Miraloğlu'na ne oldu? Flaş açıklama...

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick (82) isimli zengin bir ABD'li ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun, eşi tarafından evden atıldığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile hakkında çıkan dedikodulara noktayı koydu.

• 19 Şubat 2021 - 17:14 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

2011-2013 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Devam Ediyor' isimli dizide 'çocuk gelin' rolü ile ünlenen Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD'ye yerleşmiş, bir süre sonra da burada tanıştığı Patrick ile evlenmişti.

2

ABD'ye yerleştikten sonra eşi ile ilişkisi ve sosyal medya paylaşımlarıyla adıdnan söz ettiren oyuncu, geçtiğimiz günlerde şoke eden bir iddiayla magazin gündemine geldi.

3

İddiaya göre; Meltem Miraloğlu, 82 yaşındaki Patrick tarafından evden atıldı. Ünlü oyuncunun soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile ABD sokaklarında yaşadığı öne sürüldü.

4

Türkiye’de yaşayan ailesinin de kendisinden haber alamadığı ve zor günler geçirdiği konuşulan oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düşen haberler karşısında sessizliğini bozdu.

5DAHA YENİ BABAM ÖLDÜ

"DAHA YENİ BABAM ÖLDÜ"

Sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyuran Meltem Miraloğlu, "Neden sessizlik çünkü daha yeni babam öldü. 54 yaşındaydı" mesajını paylaştı.

6SİZ DE BENİ ANLAYIN

"SİZ DE BENİ ANLAYIN"

Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz yıl "Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın” açıklaması ile yaptığı evliliğin Amerika’da kalmak için olduğu iddiasını bir anlamda doğrulamıştı.

7Ünlü oyuncu, yeni hayatını şu sözlerle anlatmıştı:

Ünlü oyuncu, yeni hayatını şu sözlerle anlatmıştı:

"Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye’ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum."

8

Meltem Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika - Fenerbahçe'den yeni teklif! Transferde sezon sonu bombası...

Son dakika haberleri - Deniz Sarıtaç'tan Skorer'e çok özel açıklamalar! 'Aykut Kocaman, Josef, Giuliano...'

Uyumadan önce bunları yiyin! Daha rahat uyumanızı sağlayacak 8 besin

Doğru kullanılmayan bu hastalığa neden oluyor!

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet