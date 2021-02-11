Merve Dizdar'ı şoke eden yorum: O kaşlarını aldır be Gülben!

"Oyuncu olan biriyle de birlikte oldum oyuncu olmayanla da. Oyuncu olamayanla anlaşamıyorum. Aynı dili konuşamıyoruz. Hatta 'Gürhan iyi ki oyuncu' diyorum. Güvendiğim üç beş insan var, Gürhan da onlardan biri. Benim için durum böyle, başkası için bir şey diyemem."