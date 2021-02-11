• 11 Şubat 2021 - 15:29 • Son Güncelleme:
Merve Dizdar'ı şoke eden yorum: O kaşlarını aldır be Gülben!
Sevilen dizi 'Masumlar Apartmanı'nda 'Gülben' karakterini canlandıran Merve Dizdar, YouTube’da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bazı yorumlara sitem etti.
• 11 Şubat 2021 - 15:29 • Son Güncelleme:
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Meslaktaşı Gürhan Altundaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren Merve Dizdar, oyuncu olmaya çocukluk yıllarında karar verdiğini söyledi. İşte 34 yaşındaki Dizdar’ın açıklamalarından satır başları...
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"İÇİM KIYILDI"
"Babamlar beni hentbola gönderdiler, hiç beğenmedim. Basketbola gönderdiler; git gel, git gel öleceğim sıkıntıdan! O da olmuyor. Çocuk korusuna girdim, içim kıyıldı. Şarkı söylemekten hala hoşlanmıyorum. Şarkı söylerken yüzün bir tuhaf oluyor ya dışarıdan kendime baktığımda böyle olsun istemedim. Sonra tiyatroya gönderdiler. ‘Tamam’ dedim burası galiba. Rol yapmak hoşuma gitti."
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TRT 1'de ekranlara gelen 'Masumlar Apartmanı' dizisinde temizlik hastası 'Gülben' karakterine hayat veren Merve Dizdar, normal hayatta da titiz olduğunu açıkladı.
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