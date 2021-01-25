Neslihan Atagül'den sağlık durumuyla ilgili açıklama

"BEN ANNE OLAMADIM" Ünlü şarkıcı, "Bu hastalık aslında çok yaygın olan ve benim de 12 yıldır mücadele ettiğim ciddi bir rahatsızlık. Yeri geldiğinde konserlere gidemediğim, acılar içinde tekrar hastanelere döndüğüm ve işimden olduğum hastalık gerçekten. Neslihan ve Kadir; öncelikle size ilk tavsiyem eğer bir bebek sahibi olmak istiyorsanız, sakın! Şimdi değil... Önce tedavi... Tedaviden sonra hemen bebek sahibi olun lütfen. Çünkü bu hastalığın en kötü tarafı maalesef kadın yumurta sayısını düşürmesi. Ben bunları çok çektim. Bunun acısını çok yaşadım ve çok ağladım. Bebek sahibi olamadım. İnşallah bundan sonraki teknolojide ben de Allah nasip ederse anne olmayı çok istiyorum ve olabilirim" dedi.