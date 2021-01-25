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• 25 Ocak 2021 - 09:24 • Son Güncelleme:

Neslihan Atagül'den sağlık durumuyla ilgili açıklama

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncunun son hali ise sevenlerini üzmüştü. Hastalığı ile hayranlarını korkutan Neslihan Atagül'den haber var.

• 25 Ocak 2021 - 09:24 • Son Güncelleme:
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Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle hayranlarını korkutan Neslihan Atagül, 'Sefirin Kızı' dizisine veda mesajında vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söylemişti. Neslihan Atagül sosyal medyadan izleyicisine veda etmişti.

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Son dönemde hızla kilo veren Neslihan Atagül Doğulu, geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

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Hastalık nedeniyle hızla kilo veren Neslihan Atagül sosyal medya hesabından çektiği bir videoyu paylaşarak sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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"İYİYİM"

Sevenlerine teşekkür eden Atagül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekler ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun... Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyiyim."

5GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDORUMU NEDİR

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDORUMU NEDİR?

Sivilce ve baş ağrısı gibi hep farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen geçirgen bağırsak sendromu vücuttaki tüm sistemleri olumsuz etkileyerek pek çok belirtinin de aynı anda ortaya çıkmasına yol açabiliyor.Sadece IBS’li az sayıda insanın ciddi belirti ve bulguları vardır. Bazı insanlar diyetlerini, yaşam tarzlarını ve streslerini yöneterek semptomlarını kontrol edebilirler. Daha şiddetli belirtiler ilaç ve danışmanlık ile tedavi edilebilir. IBS, bağırsak dokusunda değişikliklere neden olmaz veya kolorektal kanser riskinizi artırır.

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Geçirgen bağırsak sendromu farklı nedenlerden dolayı birçok bireyde görülebiliyor. Sürekli kullanılan alkol, aspirin gibi bazı ağrı kesiciler bağırsaklarımızdaki koruyucu bariyeri bozabiliyor. Bu hastalığın tedavi sürecinde öncelikle bağırsağa zarar veren gıdalardan uzak durulması gerekiyor.

7NESLİHAN ATAGÜLE SESLENDİ

NESLİHAN ATAGÜL'E SESLENDİ

Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk, Neslihan Atagül'e seslenmişti.

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Paylaşımında Neslihan Atagül ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan şarkıcı, yaşadığı zorluklardan bahsetti ve hastalığın kadınlarda yumurtalık sayısını azalttığını; bu yüzden anne olmadığını söylemişti.

9BEN ANNE OLAMADIM

"BEN ANNE OLAMADIM"

Ünlü şarkıcı, "Bu hastalık aslında çok yaygın olan ve benim de 12 yıldır mücadele ettiğim ciddi bir rahatsızlık. Yeri geldiğinde konserlere gidemediğim, acılar içinde tekrar hastanelere döndüğüm ve işimden olduğum hastalık gerçekten. Neslihan ve Kadir; öncelikle size ilk tavsiyem eğer bir bebek sahibi olmak istiyorsanız, sakın! Şimdi değil... Önce tedavi... Tedaviden sonra hemen bebek sahibi olun lütfen. Çünkü bu hastalığın en kötü tarafı maalesef kadın yumurta sayısını düşürmesi. Ben bunları çok çektim. Bunun acısını çok yaşadım ve çok ağladım. Bebek sahibi olamadım. İnşallah bundan sonraki teknolojide ben de Allah nasip ederse anne olmayı çok istiyorum ve olabilirim" dedi.

10KADİR DOĞULU DA BAĞIRSAKLARINDAN SORUN YAŞIYOR

KADİR DOĞULU DA BAĞIRSAKLARINDAN SORUN YAŞIYOR

Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında 'Gör Beni' adıyla yaptığı programa konuk olan Kadir Doğulu, sağlıyla ilgili yaşadığı problemler hakkında konuşmuştu.

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Doğulu, "Üç yıldır bağırsaklarımda sıkıntı var. 'İrritabl bağırsak sendromu' deniyor buna. Bununla ilgili coğrafyamı, gıdaları tanımaya başlayınca bedensel bir şifa başladı ve ilaç kullanmadan iyileştim. Doktorlar ilaç bulamadı buna. Kilo kaybettim ama gerçek enerjimi ve gücümü buldum açıkçası. Bana verilen perhiz yaramadı. Sekiz ay içinde yediğim her şeyi yazarak bana ait bir perhiz sistemi buldum" demişti.

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