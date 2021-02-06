Nick Nolte terapiden çıkarken görüntülendi

ÖZEL HAYATI DA ÇALKANTILI Nolte'nin aşkları ve evlilikleri de tıpkı hayatının diğer alanları gibi inişli çıkışlı bir seyir izledi hep. İlk evliliğini 1966 ile 70 yılları arasında Sheila Page ile yaptı. 1978 ile 84 arasında Sharyn Haddad ile evli kaldı. Daha sonra 1984'ten 94'e kadar Rebecca Linger ile bir evlilik yaptı. Bu evliliğinden şu anda 34 yaşında olan Brawley adında bir erkek evlat sahibi oldu.