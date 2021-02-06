Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Nick Nolte terapiden çıkarken görüntülendi
• 06 Şubat 2021 - 11:52 • Son Güncelleme:

Nick Nolte terapiden çıkarken görüntülendi

Amerikalı oyuncu Nick Nolte, 1980'lerde en ünlü Hollywood yıldızlarından biriydi. 1992'de, 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçilen oyuncu, son haliyle sevenlerini üzdü. Nick Nolte, bir terapi merkezinden çıkarken objektiflere takıldı.

• 06 Şubat 2021 - 11:52 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Ülkemizde de 70'li yıllarda TV ekranına gelen Zengin ve Yoksul (Rich Man, Poor Man) adlı dizideki "Tom Jordache" karakteriyle tanınan Nick Nolte, bir medikal terapi merkezinden çıkarken görüntülendi.

2PİJAMA ÜZERİNE GÖMLEK

PİJAMA ÜZERİNE GÖMLEK

Genellikle tercih ettiği pijama altı ya da pijama altına benzeyen bir pantolonun üzerine, mavi kot bir gömlek giyen 79 yaşındaki oyuncu, maskesini de ihmal etmedi. Asistanının kendisini beklediği araca binene Nolte, evine doğru yola çıktı.

3HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ

HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ

Nick Nolte'nin eskisi kadar çevik bir şekilde yürüyemediği de dikkatlerden kaçmadı. Yavaş bir şekilde yürüyen oyuncu, kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara da sadece birkaç kez baktı, hiçbir şey söylemedi.

4ÇALKANTILI YAŞAM

ÇALKANTILI YAŞAM

Nick Nolte, Hollywood'un en çalkantılı özel yaşama sahip ünlülerinden biri. Kariyerindeki hızlı yükselişin özel hayatına yansıması ise tam tersi biçimde oldu.

5YAŞAYAN EN SEKSİ ERKEK

'YAŞAYAN EN SEKSİ ERKEK'

Oyunculuk kariyerine, yerel bir tiyatro topluluğu olan Pasadena Playhouse'da başlayan Nolte, 30'lu yaşlarının ilk yarısında rol aldığı 'Zengin ve Yoksul' dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu. Ardından da '48 Saat', 'Korku Burnu İnce Kırmızı Hat', 'Savaşçı', 'Dalgaların Prensi' gibi ses getiren yapımlarda oynadı.

6YAŞAYAN EN SEKSİ ERKEK

'YAŞAYAN EN SEKSİ ERKEK'

Nolte, 1992 yılında People dergisi tarafından "Yaşayan En Seksi Erkek" seçildi. Fakat gençlik yıllarında başlayan alkol bağımlılığı onun kariyerini de özel hayatını da hatta dış görünüşünü de olumsuz etkiledi.

7ALKOL HAYATINI ETKİLEDİ

ALKOL HAYATINI ETKİLEDİ

2000'li yılların başında bir havalimanında, alkol yüzünden kendinden geçip yerde uyurken çekilen görüntüleri, kısa zamanda tüm dünyaya yayıldı. Nolte, o dönemde alkol etkisi altındayken araç kullanmak suçuyla gözaltına da alındı.

8

Bütün bunların ardından terapi sürecine giren Nick Nolte, hayatını eskisinden daha düzenli bir hale getirse de, kötü alışkanlıklarının, üzerinde yarattığı etki tama olarak silinmedi.

9ÖZEL HAYATI DA ÇALKANTILI

ÖZEL HAYATI DA ÇALKANTILI

Nolte'nin aşkları ve evlilikleri de tıpkı hayatının diğer alanları gibi inişli çıkışlı bir seyir izledi hep. İlk evliliğini 1966 ile 70 yılları arasında Sheila Page ile yaptı. 1978 ile 84 arasında Sharyn Haddad ile evli kaldı. Daha sonra 1984'ten 94'e kadar Rebecca Linger ile bir evlilik yaptı. Bu evliliğinden şu anda 34 yaşında olan Brawley adında bir erkek evlat sahibi oldu.

10

Nick Nolte, son evliliğini 2016 yılında Clytie Lane ile yaptı. Bu son evliliğinden şu anda 13 yaşında olan Sophie Lane adında bir kızı bulunuyor.

11

FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS / BACKGRID USA

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Uzmanlar açıkladı! Uykusuzluğa iyi geliyor

Uzmanından ailelere çocukların ruh sağlığı için öneriler

Besinleri pişirirken dikkat! Kansere neden olabilirsiniz

KOAH hastaları maske kullanırken nelere dikkat etmeli?

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet