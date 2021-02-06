• 06 Şubat 2021 - 11:52 • Son Güncelleme:
Nick Nolte terapiden çıkarken görüntülendi
Amerikalı oyuncu Nick Nolte, 1980'lerde en ünlü Hollywood yıldızlarından biriydi. 1992'de, 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçilen oyuncu, son haliyle sevenlerini üzdü. Nick Nolte, bir terapi merkezinden çıkarken objektiflere takıldı.
• 06 Şubat 2021 - 11:52 • Son Güncelleme:
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Ülkemizde de 70'li yıllarda TV ekranına gelen Zengin ve Yoksul (Rich Man, Poor Man) adlı dizideki "Tom Jordache" karakteriyle tanınan Nick Nolte, bir medikal terapi merkezinden çıkarken görüntülendi.
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'YAŞAYAN EN SEKSİ ERKEK'
Oyunculuk kariyerine, yerel bir tiyatro topluluğu olan Pasadena Playhouse'da başlayan Nolte, 30'lu yaşlarının ilk yarısında rol aldığı 'Zengin ve Yoksul' dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu. Ardından da '48 Saat', 'Korku Burnu İnce Kırmızı Hat', 'Savaşçı', 'Dalgaların Prensi' gibi ses getiren yapımlarda oynadı.
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