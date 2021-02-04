• 04 Şubat 2021 - 23:39 • Son Güncelleme:
Ölümü hayranlarını yasa boğdu... Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı
Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanat müziğinin güçlü sesi Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı. 2013 yılında katıldığı bir programda ünlü sanatçı, küpelerini çok sevdiğini ve onlarla gömülmek istediğini söylemişti.
• 04 Şubat 2021 - 23:39 • Son Güncelleme:
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BAKANLIK'TAN MESAJ
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hüner Coşkuner'in ölümünün ardından bir mesaj yayınlandı. Bakanlık'tan yapılan paylaşımda "Klasik Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Hüner Coşkuner’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı.
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