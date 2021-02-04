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• 04 Şubat 2021 - 23:39 • Son Güncelleme:

Ölümü hayranlarını yasa boğdu... Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanat müziğinin güçlü sesi Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı. 2013 yılında katıldığı bir programda ünlü sanatçı, küpelerini çok sevdiğini ve onlarla gömülmek istediğini söylemişti.

• 04 Şubat 2021 - 23:39 • Son Güncelleme:
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Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı 58 yaşındaki Hüner Coşkuner, hayatını kaybetti.

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Tedavi gördüğü hastaneden yoğum bakıma alındığı açıklaması yapılan Hüner Coşkuner'in saat 22.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Kemik iliği kanserinden tedavi gördüğü hastanede nefes darlığı sebebiyle hayatını kaybeden sanat müziğinin güçlü seslerinden Hüner Coşkuner'in, ölümünden önce katıldığı bir televizyon programında vasiyeti ortaya çıktı.

4KÜPELERİMLE GÖMÜLMEK İSTERİM

"KÜPELERİMLE GÖMÜLMEK İSTERİM"

CNN Türk'te yayınlanan Mesut Yar'la Burada Laf Çok programında konuşan Coşkuner, vasiyeti hakkında şu cümleleri kurdu:

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"Küpesiz günüm yok. Aksesuarı ciddi anlamda çok severim. Küpe, bilezik, kolye... Bir yere gideceğim zaman mesela bir elbise, bol aksesuar... "

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"Bundan güç mü alıyorum bilemiyorum. Vasiyetim var aileme, Allah gecinden versin yaşamak her şeye rağmen çok güzel, küpelerimle gömülmek isterim."

7BAKANLIKTAN MESAJ

BAKANLIK'TAN MESAJ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hüner Coşkuner'in ölümünün ardından bir mesaj yayınlandı. Bakanlık'tan yapılan paylaşımda "Klasik Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Hüner Coşkuner’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı.

8Hüner Coşkunerin öz geçmişi

Hüner Coşkuner'in öz geçmişi

Türk sanat müziği sanatçısı, şarkı sözü yazarı Hüner Coşkuner, altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak 1 Nisan 1963'te İstanbul'da dünyaya geldi. Lise yıllarında müzikle ilgilenmeye başlayan sanatçı, Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne gitmeye başladı.

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Başarılı sanatçı, Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'nin de aralarında olduğu önemli hocalardan dersler aldı.

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İlk albümü "Doğuş"u 1987'de müzikseverlerle buluşturan Coşkuner, 1989'da "Sakın Dönme Geriye" albümünü yayımladı. Sanatçı ayrıca, kariyeri boyunca Türk müziğine "Gidiyor", "Haydi Tut Ellerimi", "Gidemezsin", "Sevemem", "Vurgunum Sana" ve "Gideceksen Gelme" adlı albümleri kazandırdı.

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Sanatçının 2000'de piyasaya sürdüğü "Klasikler 2" albümü oldukça ses getirdi. Coşkuner, 2013'te geçmişten bugüne değerli bestekar ve söz yazarlarının eserlerinden oluşan "Yeşilçam Klasikleri" albümünü çıkardı. Bu albümde, "Artık Sevmeyeceğim", "Damarımda Kanımsın", "Zalimin Zulmü", "İntizar", "Bir Garip Yolcu" ve "Senden Vazgeçemem" gibi döneminin birbirinden güçlü şarkıları yer aldı.

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Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler ve Dünya Şizofreni Derneğinde gönüllü olarak çalıştı.

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