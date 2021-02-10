Ömür Gedik’ten 'tedavisi olmayan hastalık' açıklaması!

Geçtiğimiz yaz Bodrum'da çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Ömür Gedik, hastalığı hakkında şunları yazdı; "Sizin de otoimmün hastalığınız var mı? Eklem ağrısı bile bir belirti. Ben kendi kendine zarar verenlerdenim, yani otoimmün bir hastalığım var. Bağışıklık sistemim olması gerekenden fazla çalışıyor ama bana iyilik yapacağına yanlışlıkla vücudumun normal dokularına ve organlarına saldırıyor.. Yani düşmanlarla savaşacak olan askerlerim gelip beni vuruyor."