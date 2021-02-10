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• 10 Şubat 2021 - 10:53 • Son Güncelleme:

Ömür Gedik’ten 'tedavisi olmayan hastalık' açıklaması!

Şarkıcı ve yazar Ömür Gedik'ten kötü haber geldi. 50 yaşındaki Gedik, Instagram hesabından bir paylaşımda bulunarak bağışıklık sisteminin normalden fazla çalıştığını, tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandığını duyurdu.

• 10 Şubat 2021 - 10:53 • Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Ömür Gedik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tedavisi olmayan bir hastalıkla mücadele ettiğini söyledi. Bağışıklık sisteminin olması gerekenden fazla çalıştığını söyleyen Gedik, iyileşmek için domates, patlıcan ve kahveyi hayatından çıkarmak zorunda kaldı.

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Geçtiğimiz yaz Bodrum'da çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Ömür Gedik, hastalığı hakkında şunları yazdı; "Sizin de otoimmün hastalığınız var mı? Eklem ağrısı bile bir belirti. Ben kendi kendine zarar verenlerdenim, yani otoimmün bir hastalığım var. Bağışıklık sistemim olması gerekenden fazla çalışıyor ama bana iyilik yapacağına yanlışlıkla vücudumun normal dokularına ve organlarına saldırıyor.. Yani düşmanlarla savaşacak olan askerlerim gelip beni vuruyor."

3HASTALIĞIMIN TEDAVİSİ YOK

"HASTALIĞIMIN TEDAVİSİ YOK"

"Bunun nedenlerinden bir tanesi normalde negatif olması gereken HLAB27 geninin bende pozitif olması" diyen Gedik şöyle devam etti; "HLAB27'nin pozitif olması kişinin virüslere yakalanmasını engelliyor ama diğer yandan da otoimmün hastalıklara yatkın olmasına neden oluyor. Bendeki otoimmün hastalık romatoid artrit, yani iltihaplı romantizma kronik bir inflamatuar bozukluk aslında. Bulaşıcı değil, neden kaynaklandığı bilinmiyor ve eklem, akciğer, kalp ve kan damarlarına saldırabiliyor. Tedavisi yok!"

4HASTALIĞIN İLERLEMEMESİ İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAM GEREKİYOR

"HASTALIĞIN İLERLEMEMESİ İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAM GEREKİYOR""

Gedik, "Sadece bağışıklık sistemini baskılamak sureti etkileri azaltılabiliyor. Yan etkilerine rağmen kortizon almak gerekebiliyor mesela. Ben romatoid artrit (RA) doğal yollardan, ilaç almadan savaşmak istediğimi her fırsatta dile getiriyorum. Prof. Dr. Betül Uğur Altun, RA ile yaşarken glutensiz bir beslenme düzenine geçmemi söylemişti. Hastalığın ilerlemesi ile artık bir şeyler yapmam gerekiyordu. Şu anda Amerika'da yaşayan lise ve üniversite arkadaşım Zeynep Çolpan, 'eliminasyon diyeti' adlı bir makale gönderdi. Bir süreliğine bazı yiyecekleri hayatınızdan çıkarıyorsunuz ve bunun sağlığınız üzerindeki etkilerini gözlemlemeye başlıyorsunuz" dedi.

5DOMATES, PATATES, PATLICAN, BİBER VE KAHVEYİ HAYATIMDAN ÇIKARACAĞIM

"DOMATES, PATATES, PATLICAN, BİBER VE KAHVEYİ HAYATIMDAN ÇIKARACAĞIM"

"Betül'ün de tavsiyesini aklımda tutarak ilk glutenle başladım" diyen Gedik, "Bir süredir eklem ağrılarımdaki azalmanın farkındayım. Bir kaç hafta sonra sırasıyla domates, patates, patlıcan, soya, biber ve kahveyi de teker teker hayatımdan çıkararak sonuca etkilerini değerlendireceğim. Eğer sizin de herhangi bir rahatsızlığınız varsa eliminasyon diyeti yapmanızı ve hangi besinin size zarar verdiğini görmenizi öneririm" açıklamasını yaptı.

6EVLENMEYİ İSTEMEYEN FERHAT

"EVLENMEYİ İSTEMEYEN FERHAT"

Ömür Gedik, 12 yıllık hayat arkadaşı ünlü sanatçı Ferhat Göçer ile neden evlenmedikleri yönündeki soruya, "Ferhat 'evlilik konusunda bir fobim var' diyor. Ben de daha önce evlenmemiş ve çocuk sahibi olmamış olsaydım ve illa çocuk yapmak istiyor olsaydım Ferhat’ın yakasına yapışırdım, ‘Evleniyoruz ve çocuk yapmak istiyorum’ diye. Bu nedenle onu çok sıkıştırmak istemedim bunca yıldır" demişti.

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Gedik, sözlerinin devamında "Evlilik çok güzel bir kurum, evlenmeyi çok güzel buluyorum" demişti. Şarkıcı Ferhat Göçer’in, üç evlilikten iki çocuğu bulunuyor.

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