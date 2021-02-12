UMUT ÜNVER
• 12 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Özcan Deniz: Yakında her şeyi öğreneceksiniz!
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz yıl boşanan ikili arasında velayet davası devam ediyor. Eski eşi Feyza Aktan ile mahkemelik olan 48 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, önceki gece Etiler’de bir stüdyo çıkışı görüntülendi.
UMUT ÜNVER
• 12 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Etiler’de görüntülenen Özcan Deniz, uzun saatler stüdyo çalışması yaptı. Ünlü şarkıcı, stüdyo çıkışında gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı.
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'YAKINDA HER ŞEYİ ÖĞRENECEKSİNİZ'
Özcan Deniz, mahkemelik olduğu eski eşi Feyza Aktan'la ilgili olarak, "Yakında her şeyi öğreneceksiniz" diyerek, evinin yolunu tuttu.
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KAVGAYA KARDEŞİ DE KATILDI
15 ay evli kaldıktan sonra 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çiftin kavgasına, ünlü şarkıcının kardeşi Sibel Semerci de katıldı. Semerci, sosyal medyada, "Gece saat 2'lere kadar eğlenirken sızıp, kalıyorsunuz ve sorumsuzluğunuz yüzünden koca bir evin yarısı açık unuttuğunuz elektrik sobasından dolayı yanıp, tutuşuyor. Neredeyse küçük çocuğunuz ölümle burun buruna geliyor. Sizce bu ortam küçük bir çocuğun yaşayabileceği bir ortam mıdır?" şeklinde bir yazı paylaşmıştı.
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"SUÇLAMALARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM"
Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Basında ve sosyal medyada çıkan, hiçbir dayanağı olmayan, yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'Çamur at, izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" açıklamasını yapmıştı.
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