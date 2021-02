Özge Özder: Sonsuzluğa çıksın yolumuz

"Sevgilim, biricik eşim... İnsan gözüne her baktığında bir şey olacak korkusuyla, kirpiği titreyerek sever mi birini severken? Sevse de karşılığını çağlayarak alabilir mi her zaman? Hiç sanmıyorum... Bugün önce kalbime, sonra iliklerime ve en nihayet kanıma işleyip ete kemiğe bürünen aşkımıza, yani kızımıza her baktığımda Tanrı’nın sevgili kulları olduğumuzu düşünüp, şükrediyorum..."