Özge Özder: Sonsuzluğa çıksın yolumuz

"Senin doğduğun güne, seninle bizi birleştiren ve bir masal kahramanı gibi hissettiren hikayemize ve varlığına şükrediyorum... Biricik ve teksin... Ve ne şanslıyım ki; benimsin... İyi ki doğdun babamız... Bugünü, yarını ve her anımı sonsuza dek seninle geçirecek olmak ve bizim ay perisinin gözlerinde yine seni bulmak, yaşamımın en anlamlı ve mutluluk verici hediyesi..."