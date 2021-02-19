Özge Özder: Sonsuzluğa çıksın yolumuz

• 19 Şubat 2021 - 10:46 • Son Güncelleme:
Özge Özder: Sonsuzluğa çıksın yolumuz
Geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına alan oyuncu Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz'ün doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı romantik bir mesajla kutladı. Özder, "İnsan kirpiği titreyerek sever mi birini?" sözleriyle eşine olan aşkını dile getirdi.
• 19 Şubat 2021 - 10:46 • Son Güncelleme:
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2018 yılında nikah masasına oturan Özge Özder-Sinan Güleryüz çifti, bir hafta önce kızları Eva Luna'yı kucaklarına almıştı. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çiftten Güleryüz, 35 yaşına bastı. Özder (42), eşinin yeni yaşını instagram hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.
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Eşiyle olan fotoğrafını romantik bir mesajla yayınlayan Özder, "Uyuyordun dün gece... Seni izledik kızımla uzun uzun... Babamızı... Bizim ay perisinin süper kahraman babasını, o küçük tırtıl haliyle seni nasılda nakavt ettiğini ve fakat babamızın her zorluğu o kocaman yüreğiyle nasılda kolay ettiğini, bizi nasıl sevdiğini bir kez daha gördüm silüetinde..."
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"Sevgilim, biricik eşim... İnsan gözüne her baktığında bir şey olacak korkusuyla, kirpiği titreyerek sever mi birini severken? Sevse de karşılığını çağlayarak alabilir mi her zaman? Hiç sanmıyorum... Bugün önce kalbime, sonra iliklerime ve en nihayet kanıma işleyip ete kemiğe bürünen aşkımıza, yani kızımıza her baktığımda Tanrı’nın sevgili kulları olduğumuzu düşünüp, şükrediyorum..."
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"Senin doğduğun güne, seninle bizi birleştiren ve bir masal kahramanı gibi hissettiren hikayemize ve varlığına şükrediyorum... Biricik ve teksin... Ve ne şanslıyım ki; benimsin... İyi ki doğdun babamız... Bugünü, yarını ve her anımı sonsuza dek seninle geçirecek olmak ve bizim ay perisinin gözlerinde yine seni bulmak, yaşamımın en anlamlı ve mutluluk verici hediyesi..."
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KIZLARININ DOĞUMUNU DUYURMUŞLARDI
Çiçeği burnunda anne Özge Özder, müjdeli haberi sosyal medya hesabından vermiş, hamileyken verdiği pozuna "Kucağımızdasın artık... Hoş geldin ay kızım..." notunu düşmüştü. Üç yıldır evli olduğu Sinan Güleryüz ise haberi, "Ailemize, hayatımıza, yuvamıza hoş geldin... Benim Ay Tanrıçam, güzel yüzlüm..." mesajıyla paylaşmıştı.
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