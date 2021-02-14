Senem Kuyucuoğlu: Bileklerimi tel tokalarla kesiyordum

"YAPTIĞIM HİÇBİR ŞEYDEN UTANMADIM" Birçok insan tarafından yargılandığı dönemde içine kapandığını ifade eden Senem Kuyucoğlu; "Yaptığım hiçbir şeyden utanmadım. Her şey benim hayatımın bir parçasıydı ve bunlarla gurur duyuyorum çünkü bunlar beni ben yapan şeyler. Utandığım tek şey şu oldu: kalkıp tepki vermem gereken anda öyle bir noktaya getirildim ki ağlamak zorunda kaldım, mağdur olmak zorunda kaldım. Beni oraya doğru ittiler. Kendime bunu yakıştıramadım" dedi.