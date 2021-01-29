• 29 Ocak 2021 - 00:52 • Son Güncelleme:
Seni Çok Bekledim konusu nedir, ne zaman başlıyor? Seni Çok Bekledim oyuncuları kim?
Seni Çok Bekledim dizisi Star ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerinde bulunduğu dizi farklı mekanlarla da dikkat çekiyor. Seni Çok Bekledim güçlü oyuncu kadrosu ile merakla bekleniyor. Peki, Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları kim?
• 29 Ocak 2021 - 00:52 • Son Güncelleme:
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Senaryosunu Özcan Deniz'in kaleme aldığı Seni Çok Bekledim dizisi, Star TV'de başlıyor. Başrollerinde de Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor. Diziseverler heyecan yaratan dizinin fragmanları sonrası Seni Çok Bekledim 1. bölümünün yayın tarihini bekliyor. İşte, Seni Çok Bekledim yayın günü...
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SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?
Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan ‘Seni Çok Bekledim’, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.
Hikaye, hayatını ailesinden ayrı kuran iş insanı Kadir ile babasız büyüyen fotoğrafçı Ayliz'in annesiyle ilişkisine de yer veriyor.
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