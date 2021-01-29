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• 29 Ocak 2021 - 00:52 • Son Güncelleme:

Seni Çok Bekledim konusu nedir, ne zaman başlıyor? Seni Çok Bekledim oyuncuları kim?

Seni Çok Bekledim dizisi Star ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerinde bulunduğu dizi farklı mekanlarla da dikkat çekiyor. Seni Çok Bekledim güçlü oyuncu kadrosu ile merakla bekleniyor. Peki, Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları kim?

• 29 Ocak 2021 - 00:52 • Son Güncelleme:
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Senaryosunu Özcan Deniz'in kaleme aldığı Seni Çok Bekledim dizisi, Star TV'de başlıyor. Başrollerinde de Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor. Diziseverler heyecan yaratan dizinin fragmanları sonrası Seni Çok Bekledim 1. bölümünün yayın tarihini bekliyor. İşte, Seni Çok Bekledim yayın günü...

2SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?

Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan ‘Seni Çok Bekledim’, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.
Hikaye, hayatını ailesinden ayrı kuran iş insanı Kadir ile babasız büyüyen fotoğrafçı Ayliz'in annesiyle ilişkisine de yer veriyor.

3SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN BAŞLIYOR

SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star Tv'de izleyici ile buluşmaya hazırlanan dizi, yayımlanan fragmanları ile büyük merak uyandırmıştı. Dizi 29 Ocak Cuma akşamı saat 20:00'de ekranda olacak. Seni Çok Bekledim dizisi Katar ve Türkiye'de çekiliyor.

4SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI

Özcan Deniz - Kadir

5

İrem Helvacıoğlu - Ayliz

6

Yıldız Kültür - Hidayet

7

Lila Gürmen - Mihre

8

Ali İpin - Rıza

9

Durul Bazan - İsmet

10

İlhan Şen - Erol

11

Mustafa Uğurlu - Cemal

12

Nihan Büyükağaç - Sibel

13

Selen Domaç - Songül

14

Şehsuvar Aktaş - Osman Efe

15

Türkü Turan - Zahide

16

Caner Şahin - Selahattin

17

Hakan Ummak - Zaza

18

Gürkan Güzeyhuz - Serkan

19

Sibel Şişman - Şebnem

20

Damla Makar - Nezahat

21

Ömer Gökay Şanlıer - Umut

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