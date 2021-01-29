Seni Çok Bekledim konusu nedir, ne zaman başlıyor? Seni Çok Bekledim oyuncuları kim?

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR? Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan ‘Seni Çok Bekledim’, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

Hikaye, hayatını ailesinden ayrı kuran iş insanı Kadir ile babasız büyüyen fotoğrafçı Ayliz'in annesiyle ilişkisine de yer veriyor.