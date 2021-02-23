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• 23 Şubat 2021 - 13:19 • Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya'nın 'silikon operasyonu'nu duyuran vale işinden oldu

Oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz ekim ayında özel bir hastanede estetik operasyon geçirmişti. Silikonlarını yenilettiği konuşulan Sarıkaya'nın bu işlemi basına sızdırılmıştı. Hastane yönetimi, Sarıkaya'nın şikayeti üzerine harekete geçti.

• 23 Şubat 2021 - 13:19 • Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ayrılığının duyulduğu Ekim 2020'de özel bir hastanede estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı. Ancak yaptırdığı işlem basına sızdırılmıştı.

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Sarıkaya'nın Maslak'taki özel bir hastanede estetik ameliyatı olduğu, hastane kaydını da sahte bir isimle yaptığı iddia edilmişti. Sarıkaya'nın operasyon nedeniyle bir gece kaldığı hastanenin başhekiminden, Sarıkaya'nın ismini değiştirmeden ameliyat olduğu açıklaması gelmişti.

3ASILSIZDIR

"ASILSIZDIR"

Başhekim, ünlü oyuncunun 7 Ekim Çarşamba günü hastanede geçirdiği operasyonla ilgili medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Hastanemizi zan altında bırakacak şekilde, basında ‘sahte isimle hastaneye yatışı yapıldı’ şeklinde haberler yayınlanmıştır. Bu iddialar asılsızdır ve doğru değildir. Hastamız Serenay Sarıkaya, 7.10.2020 - 08.10.2020 tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

4YARIM KALAN İŞLEM EVİNDE DEVAM ETTİ

YARIM KALAN İŞLEM EVİNDE DEVAM ETTİ

Olayın basına sızdırılmasının ardından yarım kalan işlemlerini doktorunu eve çağırarak devam ettiren Serenay Sarıkaya, durumdan şikayetçi olmuştu.

5VALE İŞTEN ÇIKARILDI

VALE İŞTEN ÇIKARILDI

Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan hastane yönetimi, vale olarak çalışan kişiyi operasyonu duyurduğu gerekçesiyle işten çıkardı.

6ÇİLEDEN ÇIKARAN SORU

ÇİLEDEN ÇIKARAN SORU

Geçtiğimiz haftalarda bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya, "Silikonlarınızı kontrole mi geldiniz?" sorularıyla çileden çıkmıştı.

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Serenay Sarıkaya, söz konusu soru karşısında öfkesini kontrol edemeyerek gazetecilere, "Size ne ya" diyerek tepki göstermişti.

8KÜS DEĞİLİZ AMA...

"KÜS DEĞİLİZ AMA..."

Serenay, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra gündem gelen 'barışma' iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

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Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını ifade eden oyuncu, "Yok, kendisi de söyledi zaten. Çok normal, artık bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki küs değiliz. Normal böyle şeyleri büyütmeyelim lütfen" şeklinde konuşmuştu.

10KÜSMEDİK Kİ BARIŞALIM

"KÜSMEDİK Kİ BARIŞALIM"

Etiler'de bir klinikten çıkan Cem Yılmaz da muhabirlerin Serenay Sarıkaya soruları karşısında, "Yok barışmadık. Küsmedik ki barışalım" açıklamasını yapmıştı.

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