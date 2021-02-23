• 23 Şubat 2021 - 13:19 • Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya'nın 'silikon operasyonu'nu duyuran vale işinden oldu
Oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz ekim ayında özel bir hastanede estetik operasyon geçirmişti. Silikonlarını yenilettiği konuşulan Sarıkaya'nın bu işlemi basına sızdırılmıştı. Hastane yönetimi, Sarıkaya'nın şikayeti üzerine harekete geçti.
• 23 Şubat 2021 - 13:19 • Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ayrılığının duyulduğu Ekim 2020'de özel bir hastanede estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı. Ancak yaptırdığı işlem basına sızdırılmıştı.
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"ASILSIZDIR"
Başhekim, ünlü oyuncunun 7 Ekim Çarşamba günü hastanede geçirdiği operasyonla ilgili medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Hastanemizi zan altında bırakacak şekilde, basında ‘sahte isimle hastaneye yatışı yapıldı’ şeklinde haberler yayınlanmıştır. Bu iddialar asılsızdır ve doğru değildir. Hastamız Serenay Sarıkaya, 7.10.2020 - 08.10.2020 tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.
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VALE İŞTEN ÇIKARILDI
Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan hastane yönetimi, vale olarak çalışan kişiyi operasyonu duyurduğu gerekçesiyle işten çıkardı.
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Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını ifade eden oyuncu, "Yok, kendisi de söyledi zaten. Çok normal, artık bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki küs değiliz. Normal böyle şeyleri büyütmeyelim lütfen" şeklinde konuşmuştu.
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