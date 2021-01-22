Şevval Şahin: Bilmediğiniz çok şey var

“Instagram o kadar sahte ki, hiçbir şey tamamen göründüğü gibi değil" diyen Şahin, "Paylaşmadığım, bilmediğiniz çok şey var. Her şey için minnettarım ama kimsenin hayatı mükemmel değil. Bizler sadece istediğimiz kadarını görmenize izin veriyoruz. Bu da sadece yüzde 10’u. Sosyal medya ruh sağlığını kötü etkiler. Instagram’ın sizi etkilemesine izin vermeyin" dedi.