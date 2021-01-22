Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Şevval Şahin: Bilmediğiniz çok şey var
• 22 Ocak 2021 - 08:52 • Son Güncelleme:

Şevval Şahin: Bilmediğiniz çok şey var

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Instagram’da takipçilerinin yaptığı “Bu hayatı sen yaşıyorsun” yorumlarına yanıt verdi. Şahin, takipçilerine "Bilmediğiniz çok şey var" diyerek anlatmaya başladı.

• 22 Ocak 2021 - 08:52 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Şevval Şahin takipçilerinden gelen “Bu hayatı sen yaşıyorsun” mesajlarına cevap verdi. Yarı Türkçe, yarı İngilizce konuşan Şahin'in sözleri dikkat çekti.

2

“Instagram o kadar sahte ki, hiçbir şey tamamen göründüğü gibi değil" diyen Şahin, "Paylaşmadığım, bilmediğiniz çok şey var. Her şey için minnettarım ama kimsenin hayatı mükemmel değil. Bizler sadece istediğimiz kadarını görmenize izin veriyoruz. Bu da sadece yüzde 10’u. Sosyal medya ruh sağlığını kötü etkiler. Instagram’ın sizi etkilemesine izin vermeyin" dedi.

3BURNUNU YAPTIRACAK

BURNUNU YAPTIRACAK

Şevval Şahin burnuna gelen eleştirileri de şöyle yanıtladı: “Burun deliklerimin eşit olmadığını biliyorum. Burnumu çok araştırmadan 17 yaşında yaptırdım. Yüzde yüz memnun değilim. Ben zaten mükemmel olmayan bir burun istemiştim ama kafama eserse tekrar yaptırabilirim.”

4HER ANINI PAYLAŞIYOR

HER ANINI PAYLAŞIYOR

Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Bali'de tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan 2018 Türkiye Güzeli, tatildeki her anını da takipçileriyle paylaşıyor.

5

Son olarak havuz başında kahvesini yudumlayan genç manken, sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarına, "Sabah kahvemi bu güzel yerde inanılmaz enerjiyle tatmak" notunu düştü.

6BİKİNİLİ POZLARINA YORUM YAĞIYOR

BİKİNİLİ POZLARINA YORUM YAĞIYOR

Geçtiğimiz günlerde Şevval Şahin'in bikinili pozları sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. 21 yaşındaki modelin bazı takipçileri, 'Çok fit' derken, bazıları da 'Çok zayıf' yorumunda bulunmuştu.

7TÜRKİYENİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile pandemiye rağmen düzenledikleri ev partileriyle eleştiri oklarının hedefi olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, daha sonra da katıldığı bir programla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

8

Şahin, kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşamıştı.

9

Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval şahin, "Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?" sorusuna da "Pas" yanıtını vermişti.

10

Çıkan haberlerin ardından Şevval Şahin, "İstiklal Marşı'nı okusaydım örnek Türk kadını mı olacaktım? Tavırlardan dolayı rahatsız oldum, okuyamadım. Ben o anların yayınlanmayacağı konusunda söz almıştım fakat yayınladılar, onlara dava açıyorum. Beni bilen biliyor. 6 yaşından beri İngiltere'de büyüdüm. Bütün eğitimimi İngilizce aldım, bazı konuları bilmemem normal. Bu beni daha az mı Türk mü yapıyor? Sanmıyorum." açıklamasını yapmıştı. Pek çok ünlü isim de Şahin'e destek vermişti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Zirvede işler değişti! İşte Süper Lig'de puan durumu...

Son Dakika | Maç sonu olay yaratan sözler! 'Mesut Özil bu forvetlerle nasıl oynayacak?'

Sivasspor maçında Fenerbahçeli yıldızdan büyük hata! "Kesinlikle gönderilmeli"

ÖZEL | Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi istedi! Mesut Özil gerçeği ortaya çıktı

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet