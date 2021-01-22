• 22 Ocak 2021 - 08:52 • Son Güncelleme:
Şevval Şahin: Bilmediğiniz çok şey var
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Instagram’da takipçilerinin yaptığı “Bu hayatı sen yaşıyorsun” yorumlarına yanıt verdi. Şahin, takipçilerine "Bilmediğiniz çok şey var" diyerek anlatmaya başladı.
• 22 Ocak 2021 - 08:52 • Son Güncelleme:
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Şevval Şahin takipçilerinden gelen “Bu hayatı sen yaşıyorsun” mesajlarına cevap verdi. Yarı Türkçe, yarı İngilizce konuşan Şahin'in sözleri dikkat çekti.
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“Instagram o kadar sahte ki, hiçbir şey tamamen göründüğü gibi değil" diyen Şahin, "Paylaşmadığım, bilmediğiniz çok şey var. Her şey için minnettarım ama kimsenin hayatı mükemmel değil. Bizler sadece istediğimiz kadarını görmenize izin veriyoruz. Bu da sadece yüzde 10’u. Sosyal medya ruh sağlığını kötü etkiler. Instagram’ın sizi etkilemesine izin vermeyin" dedi.
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