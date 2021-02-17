• 17 Şubat 2021 - 16:15 • Son Güncelleme:
Sibel Kekilli sıra dışı bir filmde oynadı
Ünlü oyuncu Sibel Kekilli, koronavirüs kısıtlamalarını komedi türünde anlatan 'Shutdown' isimli filmde, video konferans üzerinden performans sergiledi. Kekilli, oynadığı filmi 'olağan bir delilik' olarak nitelendirdi.
• 17 Şubat 2021 - 16:15 • Son Güncelleme:
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Sibel Kekilli, rol aldığı 'Shutdown' isimli filmle bir ilke imza attı. Deutsche Welle'nin haberine göre; Kekilli, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kısıtlamalarını komedi türünde anlatan projede oyunculuğunu sadece video konferans üzerinden gözler önüne serdi.
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Alman haber ajansı DPA'nın konuya dair sorularını yanıtlayan 40 yaşındaki oyuncu, böyle bir çekimin çok yorucu olduğunu dile getirdi.
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FİLMİN KONUSU
Yönetmen koltuğunda Wolfgang Panzer'in oturduğu filmde, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir sene önce yaşanan ilk kısıtlama anlatılıyor. Sibel Kekilli'nin canlandırdığı 'Sarah' isimli etkinlik organizatörü, işsiz kaldığı için evlere yiyecek servisi yapan bir şirket kurmak istiyor ancak bu, ayrıldığı erkek arkadaşı yüzünden hiç de kolay olmuyor.
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Kekilli ve filmde eski erkek arkadaş rolünü oynayan oyuncu Kostja Ullmann, Münih, Chiemgau ve İsviçre'de çekilen filmde ikilinin birbirlerini sadece ekrandan görmüş. Çekimler esnasında yönetmenin isteklerini, oyunculara sadece dijital yoldan aktardığı ve zaman zaman internet bağlantısındaki sıkıntılar nedeniyle büyük sorunlar yaşandığı belirtildi.
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"HEYECAN VERİCİYDİ"
Tüm zorluklara rağmen film çekiminin böylesi yeni bir şeklini denediği için memnun olduğunu belirten yönetmen Wolfgang Panzer, proje ile ilgili "Bu heyecan verici bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.
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"YAŞAM YALNIZ BİR HALE GELDİ"
Sibel Kekilli, ayrıca pandemi kısıtlamalarının sona ereceği günü iple çektiğini belirtti. Kekilli, bu süreçle ilgili "Dünyam gerçekten küçüldü" dedi. En çok kafelere gitmeyi, seyahat etmeyi, sanatı, sinemayı ve kültürü özlediğini dile getiren ünlü oyuncu, "Bunların hepsi eksik ve yaşam daha soğuk, dar ve yalnız bir hale geldi" ifadelerini kullandı
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