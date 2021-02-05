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• 05 Şubat 2021 - 12:11 • Son Güncelleme:

Son Dakika: Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı! Son sözleri...

Kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitiren sanatçı Hüner Coşkuner'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sanatçı Hüner Coşkuner'in ölmeden önce hastanedeki son sözleri ve okuduğu son şarkı duygulandırdı.

• 05 Şubat 2021 - 12:11 • Son Güncelleme:
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Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner (58), hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede yoğum bakıma alınan sanatçı, saat 22.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

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Sanatçının tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, Hüner Coşkuner'in ilk defa Nisan 2020'de kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirildiği, incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konulduğu belirtildi. Açıklamada, tedavilere cevap vermeyen ve gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınan Coşkuner'in hayatını kaybettiği bildirildi.

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Ölüm haberi ile yasa boğan sanat müziğinin güçlü seslerinden Hüner Coşkuner'in, 2013 yılında katıldığı bir TV programında vasiyeti ortaya çıktı.

4KÜPELERİMLE GÖMÜLMEK İSTERİM

"KÜPELERİMLE GÖMÜLMEK İSTERİM"

CNN Türk'te yayınlanan "Mesut Yar'la Burada Laf Çok" programında konuşan ünlü sanatçı Hüner Coşkuner, vasiyeti hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

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"Küpesiz günüm yok. Aksesuarı ciddi anlamda çok severim. Küpe, bilezik, kolye. Bir yere gideceğim zaman mesela bir elbise, bol aksesuar. Bundan güç mü alıyorum bilemiyorum. Vasiyetim var aileme, Allah gecinden versin yaşamak her şeye rağmen çok güzel, küpelerimle gömülmek isterim."

6BAKANLIKTAN MESAJ

BAKANLIK'TAN MESAJ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hüner Coşkuner'in ölümünün ardından bir mesaj yayınlandı. Bakanlık'tan yapılan paylaşımda "Klasik Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Hüner Coşkuner’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

7BEN HAYATI DOLU DOLU YAŞADIM

"BEN HAYATI DOLU DOLU YAŞADIM"

Sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'felaket tellalı' olarak tanınan ses sanatçısı Onur Akay, vefat eden meslektaşı Hüner Coşkuner'le ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Akay, "Yoğun bakıma girmeden önce bilinci açıkmış ve hastanedeki normal odasında yakınlarıyla konuşmuş. Hüner Coşkuner’in yakınlarına son sözleri, 'Benim arkamdan ağlamayın, üzülmeyin. Ben hayatı dolu dolu yaşadım' olmuş. 'Kimseye Etmem Şikâyet Ağlarım Ben Halime' isimli şarkıyı okumuş" dedi.

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Onur Akay, "Daha sonra akşam saatlerinde durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınmış. Beyin ölümü gerçekleşince ise doktorlar yakınlarını çağırmış ve helallik almak için sanatçımızı tekrar normal odaya almışlar, orada gece 10:00 sularında kalbi durmuş. Mekânı cennet olsun inşallah" şeklinde konuştu.

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Ses sanatçısı, Instagram adresinden yaptığı açıklamada ise Hüner Coşkuner’in rahatsızlığını sanat camiasından gizlediğini belirtti.

11HÜNER COŞKUNER KİMDİR

HÜNER COŞKUNER KİMDİR?

Türk sanat müziği sanatçısı, şarkı sözü yazarı Hüner Coşkuner, altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak 1 Nisan 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise yıllarında müzikle ilgilenmeye başlayan sanatçı, Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne gitmeye başladı.

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Başarılı sanatçı; Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'nin de aralarında olduğu önemli hocalardan dersler aldı. İlk albümü 'Doğuş'u 1987'de müzikseverlerle buluşturan Coşkuner, 1989'da 'Sakın Dönme Geriye' albümünü yayımladı. Sanatçı, kariyeri boyunca Türk müziğine 'Gidiyor', 'Haydi Tut Ellerimi', 'Gidemezsin', 'Sevemem', 'Vurgunum Sana' ve 'Gideceksen Gelme' adlı albümleri kazandırdı.

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Sanatçının 2000 yılında piyasaya sürdüğü 'Klasikler 2' albümü oldukça ses getirdi. Coşkuner, 2013'te geçmişten bugüne değerli bestekar ve söz yazarlarının eserlerinden oluşan 'Yeşilçam Klasikleri' albümünü çıkardı. Bu albümde; 'Artık Sevmeyeceğim', 'Damarımda Kanımsın', 'Zalimin Zulmü', 'İntizar', 'Bir Garip Yolcu' ve 'Senden Vazgeçemem' gibi döneminin birbirinden güçlü şarkıları yer aldı.

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Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler ve Dünya Şizofreni Derneğinde gönüllü olarak çalıştı.

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