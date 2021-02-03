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• 03 Şubat 2021 - 14:29 • Son Güncelleme:

Survivor'a veda eden Duygu Serap Salman'ı kime benzettiler?

'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'e yedeklerden dahil olan Duygu Serap Salman, 2 Şubat Salı akşamı ekrana gelen eleme gecesinde yarışmaya veda etti. Eleme sonrası Survivor Duygu, dünyaca ünlü oyuncuya benzerliğiyle gündeme geldi.

• 03 Şubat 2021 - 14:29 • Son Güncelleme:
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TV8'de yayınlanan 'Survivor 2021'de bu haftanın eleme adayları; ada konseyinde adı en çok yazılan Duygu Serap Salman, SMS birincisi Yiğit Poyraz tarafından belirlenen Ayşe Yüksel ve SMS ikincisi Uğurtan Dora'nın ismini söylediği Sultan Reşat Hacıahmetoğlu oldu.

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SMS sonuçlarına göre; gönülüler takımında en az oyu alan isim, yarışmaya yedeklerden katılan Duygu oldu. Böylece 21 yaşındaki sporcu, dördüncü haftada Survivor'a veda etti.

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Survivor macerası erken biten Duygu Serap Salman, duygularına hakim olmakta zorlandı. Acun Ilıcalı da yarışmacının elenmesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi. Ünlü televizyoncu, Duygu'nun geçen sene trafik kazası sebebiyle Survivor 2020 elemelerine gelemediğini açıklamıştı.

4İHTİMALİ OLMAYAN BİR ŞEYDİ

"İHTİMALİ OLMAYAN BİR ŞEYDİ"

Duygu, "Benim için duygusal bir an. Benim için ihtimali olmayan bir şeydi. 1.5 yıldır bu ana hazırlanıyorum, duygusalım. Burayı parçalamaya geldim. Güç eşittir ben. Duygusal ilerlemeyeceğim, başarmak ve kazanmak için geldim. Birikmişliğim çok fazla" ifadelerini kullandı.

5ELEMEDE DİKKAT ÇEKEN AN

ELEMEDE DİKKAT ÇEKEN AN!

Gönüllüler adasında Duygu ve iddialı yarışmacılardan Yiğit Poyraz arasında ilk günden beri gerginlik yaşanıyordu. İkili, sık sık tartışma yaşıyordu.

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Duygu, ada konseyinde vedalaşmak için herkese sarılmaya başladı. Bu sırada Poyraz ayağa kalktı ve Duygu'ya sarılmadı. O anlar ekranlara böyle yansıdı.

7ŞAŞIRTAN BENZERLİK

ŞAŞIRTAN BENZERLİK

Öte yandan eleme sonrası Duygu Serap Salman'ın, 'The Cosby Show'da 'Denise Huxtable'ı canlandıran ABD'li oyuncu Lisa Bonet'a (52) olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

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Lisa Bonet'in gençlik fotoğrafını gören bazı kullanıcılar, "Kardeş olsalar bu kadar benzemezler" şeklinde yorumlarda bulundular.

9SURVİVOR DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR

SURVİVOR DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR?

Gönüllüler kadrosunda mücadele eden Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 doğumludur. 24 yaşındaki Duygu Serap Salman, Ağrı Doğubeyazıt doğumludur ve İstanbul'da yaşamaktadır. Altı yaşından bu yana spor ile ilgili olduğunu söyleyen Survivor Duygu Salman, neredeyse dahil olmadığı branş kalmadığını ifade ediyor.

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1.67 boya ve 61 kiloya sahip Duygu Serap Salman, Yeni Levent Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra kazandığı Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü yarıda bırakıyor. Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilendiğini söyleyen Survivor Duygu, üç kız iki erkek kardeşi olduğunu belirtiyor.

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