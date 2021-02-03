Survivor'a veda eden Duygu Serap Salman'ı kime benzettiler?

"İHTİMALİ OLMAYAN BİR ŞEYDİ" Duygu, "Benim için duygusal bir an. Benim için ihtimali olmayan bir şeydi. 1.5 yıldır bu ana hazırlanıyorum, duygusalım. Burayı parçalamaya geldim. Güç eşittir ben. Duygusal ilerlemeyeceğim, başarmak ve kazanmak için geldim. Birikmişliğim çok fazla" ifadelerini kullandı.