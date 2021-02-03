• 03 Şubat 2021 - 14:29 • Son Güncelleme:
Survivor'a veda eden Duygu Serap Salman'ı kime benzettiler?
'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'e yedeklerden dahil olan Duygu Serap Salman, 2 Şubat Salı akşamı ekrana gelen eleme gecesinde yarışmaya veda etti. Eleme sonrası Survivor Duygu, dünyaca ünlü oyuncuya benzerliğiyle gündeme geldi.
• 03 Şubat 2021 - 14:29 • Son Güncelleme:
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TV8'de yayınlanan 'Survivor 2021'de bu haftanın eleme adayları; ada konseyinde adı en çok yazılan Duygu Serap Salman, SMS birincisi Yiğit Poyraz tarafından belirlenen Ayşe Yüksel ve SMS ikincisi Uğurtan Dora'nın ismini söylediği Sultan Reşat Hacıahmetoğlu oldu.
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"İHTİMALİ OLMAYAN BİR ŞEYDİ"
Duygu, "Benim için duygusal bir an. Benim için ihtimali olmayan bir şeydi. 1.5 yıldır bu ana hazırlanıyorum, duygusalım. Burayı parçalamaya geldim. Güç eşittir ben. Duygusal ilerlemeyeceğim, başarmak ve kazanmak için geldim. Birikmişliğim çok fazla" ifadelerini kullandı.
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SURVİVOR DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR?
Gönüllüler kadrosunda mücadele eden Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 doğumludur. 24 yaşındaki Duygu Serap Salman, Ağrı Doğubeyazıt doğumludur ve İstanbul'da yaşamaktadır. Altı yaşından bu yana spor ile ilgili olduğunu söyleyen Survivor Duygu Salman, neredeyse dahil olmadığı branş kalmadığını ifade ediyor.
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