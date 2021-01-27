• 27 Ocak 2021 - 00:06 • Son Güncelleme:
Survivor'a yeni gelmişti! Adaya veda etti
Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümde bu akşam sezonun ilk iletişim oyunu oynandı. İletişim oyununu Ünlüler takımı kazandı. Öte yandan bu akşam adaya veda eden isim belli oldu.
• 27 Ocak 2021 - 00:06 • Son Güncelleme:
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Survivor hız kesmeden devam ediyor. Meryem'in sakatlığı nedeniyle diskalifiye olduğu Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim belli oldu. Önceki konseyde İlayda ve Aleyna'nın ismi çıkmıştı.
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SURVİVOR BAHAR KİMDİR?
Acun Ilıcalı'nın 18 Ocak 2021 tarihli Survivor bölümünde ünlüler takımına Bahar'ın katıldığını açıklamıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yarışmaya katılan Bahar, 18 Ocak 1996 doğumlu. Kıbrıs'ta doğum büyüyen Bahar Girne Amerikan Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam etti.
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