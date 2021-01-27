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• 27 Ocak 2021 - 00:06 • Son Güncelleme:

Survivor'a yeni gelmişti! Adaya veda etti

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümde bu akşam sezonun ilk iletişim oyunu oynandı. İletişim oyununu Ünlüler takımı kazandı. Öte yandan bu akşam adaya veda eden isim belli oldu.

• 27 Ocak 2021 - 00:06 • Son Güncelleme:
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Survivor hız kesmeden devam ediyor. Meryem'in sakatlığı nedeniyle diskalifiye olduğu Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim belli oldu. Önceki konseyde İlayda ve Aleyna'nın ismi çıkmıştı.

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Bu haftanın Gönüllüler takımında sms birincisi Poyraz oldu. Ünlüler takımının sms birincisi ise İsmail Balaban oldu. Poyraz ve İsmail takımlarından birer isim söyledi.

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Poyraz eleme adayı olarak Duygu'nun ismini verdi ve böylece Gönüllüler takımında ikinci aday oldu. Duygu, 'Saygı duyuyorum, takım için düşünüyor olabilir' dedi. İsmail de Ünlüler takımından Bahar'ın ismini verdi. Duygu ve Bahar yarışmaya sonradan katılan iki isimdi.

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Yapılan oylamada en az oyu alan Bahar adaya veda etti. Bahar yaptığı açıklamada 'Kader kısmet, açıkçası dirseğimde bir sorun var. Şok oldum açıkçası. Benim için hayırlısı buydu demekti. Güzel zaman geçirdim" dedi. İsmail ise Bahar'ın ismini vermesinden dolayı gözyaşlarını tutamadı.

5SURVİVOR BAHAR KİMDİR

SURVİVOR BAHAR KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın 18 Ocak 2021 tarihli Survivor bölümünde ünlüler takımına Bahar'ın katıldığını açıklamıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yarışmaya katılan Bahar, 18 Ocak 1996 doğumlu. Kıbrıs'ta doğum büyüyen Bahar Girne Amerikan Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam etti.

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Bahar, sporculuk geçmişinin yanı sıra, oyunculuk geçmişiyle de dikkat çekiyor. Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümü okuyan Bahar, sosyal medyayı sık kullanıyor.

7PİLAV KAVGASI ÇIKTI

PİLAV KAVGASI ÇIKTI

Öte yandan Gönüllüler takımında ada konseyi öncesi pilav kavgası çıktı. Aleyna pilav dağıttı sırada yaşanan gerginlik Baran ve Duygu arasındaydı. Duygu'nun Baran'a terbiyesiz demesi ortamı iyice gerdi.

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'Bana terbiyesiz diyemezsin' diyen Baran tencereye pilavını geri koydu. Terbiyesiz lafına sinirlendiği belli eden Baran daha sonra Duygu ile arasını düzeltti.

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