Survivor'a yeni gelmişti! Adaya veda etti

Yapılan oylamada en az oyu alan Bahar adaya veda etti. Bahar yaptığı açıklamada 'Kader kısmet, açıkçası dirseğimde bir sorun var. Şok oldum açıkçası. Benim için hayırlısı buydu demekti. Güzel zaman geçirdim" dedi. İsmail ise Bahar'ın ismini vermesinden dolayı gözyaşlarını tutamadı.