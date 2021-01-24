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• 24 Ocak 2021 - 22:48 • Son Güncelleme:

Survivor'da büyük şok! Diskalifiye oldu

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununda büyük heyecan yaşandı. Gönüllüler ile farkı açan Ünlüler daha sonra büyük bir fark yaşadı. Yarışmada geri dönen Gönüllüler oyunu 9-8'e getirdi. Dokunulmazlık oyununu kazanan ise Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı üst üste 9 sayı aldı. Öte yandan Survivor'a devam edemeyecek yarışmacı belli oldu.

• 24 Ocak 2021 - 22:48 • Son Güncelleme:
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Survivor'da dün ilk eleme adayı belli olmuştu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler eleme adayı olarak Aleyna'yı çıkarmışlardı. Aleyna ise adının yazılmasından dolayı büyük bir şok yaşamıştı.

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Gözler bugün oynanan dokunulmazlık oyununa çevrildi. 8-1'lik bir skordan geri gelmeyi başaran Gönüllüler dokunulmazlığı kazandı. Gönüllüler galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı.

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Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Gönüllüler takımına, "Dominik'te tarihi bir gün. Gerçekten bu günü unutmayacağım. Çok çok nadir bir şey oldu bugün. Bugün siz Survivor'a resmen başladınız arkadaşlar." dedi.

4SURVİVORA DEVAM ETME ŞANSIN YOK

'SURVİVOR'A DEVAM ETME ŞANSIN YOK'

Konseye gelen yarışmacılara Acun Ilıcalı ise üzücü haber verdi. Ünlüler takımı haber sonrası büyük şok yaşadı. Ilıcalı, "Meryem'in ciddi bir sakatlığı var. Bununla ilgili doktorumuz çalışmalar yaptı ve Meryem'in sakatlığı ciddi durumda.

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Doktorumuzla bir kez daha konuştum. Bu sabah itibariyle Metin Kuş'tan aldığım rapora göre Meryem tahmin de ediyor olabilir. Doktor Kuş'un raporuna göre Survivor'a devam etme şansın yok. Bana göre final adaylarından biri." ifadelerini kullandı.

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Meryem ise haber sonrası gözyaşlarını tutamadı. Yaptığı açıklamada, "Acun Bey nasıl başlasam bilmiyorum. Yani iki sene üst üste istediğim platformda bir sağ dizim sonra sol dizim travma gibi bir şey.

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Hayatta yüzde 1 bile bir şans faktörü varsa gerçekten benim hayatımda yok. Hissettiğim çok şey var ama demek ki her şeyin hayırlısı böyleymiş. Bu da benim şansım mı diyeyim kaderim mi diyeyim bilmiyorum" dedi.

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Öte yandan Meryem geçen yıl da sakatlığından dolayı Survivor'a erken veda etmişti.

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