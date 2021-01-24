• 24 Ocak 2021 - 22:48 • Son Güncelleme:
Survivor'da büyük şok! Diskalifiye oldu
Survivor 2021 dokunulmazlık oyununda büyük heyecan yaşandı. Gönüllüler ile farkı açan Ünlüler daha sonra büyük bir fark yaşadı. Yarışmada geri dönen Gönüllüler oyunu 9-8'e getirdi. Dokunulmazlık oyununu kazanan ise Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı üst üste 9 sayı aldı. Öte yandan Survivor'a devam edemeyecek yarışmacı belli oldu.
• 24 Ocak 2021 - 22:48 • Son Güncelleme:
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Survivor'da dün ilk eleme adayı belli olmuştu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler eleme adayı olarak Aleyna'yı çıkarmışlardı. Aleyna ise adının yazılmasından dolayı büyük bir şok yaşamıştı.
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