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• 18 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:

Survivor'dan elenen Hayrettin'den ilk açıklama! Favori isimleri...

TV8'de yayınlanan 'Survivor 2021'den elenen son yarışması Hayrettin Karaoğuz oldu. Ünlü oyuncu ve komedyenin vedası herkesi şaşırttı. Survivor'dan elendikten sonra ilk açıklamasını yapan Hayrettin Karaoğuz, yarışmadaki favori isimlerini açıkladı.

• 18 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
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Hayrettin Karaoğuz, 'Survivor 2021'e vedasının ardından ilk açıklamayı yaptı. Bir hayli zorlandığını belirten Hayrettin, yarışmadaki favori isimlerini açıklamayı da ihmal etmedi

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"BU KADAR ZOR OLACAĞINI BEKLEMİYORDUM"

Survivor'da psikolojik savaşın henüz başlamadığını dile getiren Hayrettin, "Survivor'da her an zorlandım. Survivor'ın bu kadar zor olacağını beklemiyordum. Ne tahmin ediyorlarsa iki çarpı, üç çarpı fazlası. Psikolojik savaş başlamadı henüz. O başladığı zaman daha zor olacak. Ben psikolojik savaşın başlayacağı zaman elendim" şeklinde konuştu.

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"SMS birincisinin beni söyleyeceğini tahmin ediyordum. Acun abi 'Hayrettin' dediği anda, Survivor hayatım film şeridi gibi geçti önümden, çok acayip bir histi. Üzüldüm, arkadaşlarımla sarıldığımda bir anı kaldı aklımda."

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Yarışmadaki favori isimlerini açıklayan Survivor Hayrettin, "Sergen'in birinci olmasını isterim. Şampiyonun bizim takımdan çıkmasını isterim" ifadelerini kullandı.

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"Poyraz da çok efendi, centilmen bir adam. Bize karşı bir saygısızlığı olduğunu düşünmüyorum. Takım arkadaşlarımdan daha çok Poyraz'ı gördüm parkurlarda. Sergen ile Poyraz diyorum."

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'Survivor 2021'de geçtiğimiz hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımı, eleme potasına üç aday çıkarmak zorunda kalmıştı.

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Takım oylamasında Doğan Keser ve Çağrı Atakan'ın ismi yazılırken, SMS birincisi olan Batuhan Karacakaya da Hayrettin Karaoğuz'un adını vermişti.

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