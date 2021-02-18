Survivor'dan elenen Hayrettin'den ilk açıklama! Favori isimleri...

"BU KADAR ZOR OLACAĞINI BEKLEMİYORDUM" Survivor'da psikolojik savaşın henüz başlamadığını dile getiren Hayrettin, "Survivor'da her an zorlandım. Survivor'ın bu kadar zor olacağını beklemiyordum. Ne tahmin ediyorlarsa iki çarpı, üç çarpı fazlası. Psikolojik savaş başlamadı henüz. O başladığı zaman daha zor olacak. Ben psikolojik savaşın başlayacağı zaman elendim" şeklinde konuştu.