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• 07 Şubat 2021 - 16:12 • Son Güncelleme:

Yusuf Araz, Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli'ne dava açtı

Defne Samyeli ile ev sahibi arasında sular durulmuyor. Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz, bu kez de ünlü şarkıcının kardeşi Sühan Samyeli'ne dava açtı. Araz, "Yalancı şahitlik yapıyor" dedi ve şikayetçi oldu.

• 07 Şubat 2021 - 16:12 • Son Güncelleme:
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Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasındaki gerilim artıyor! Araz, Samyeli'nin kirasını ödemediğini belirtip basına açıklama yapmış, bunun üzerine rencide olduğunu belirten Samyeli, dava açmıştı.

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Samyeli'nin tanığı olan kardeşi Sühan Samyeli, ablasıyla Araz arasında geçen konuşmayı anlattı.

3BEĞENMİYORSANIZ ÇEKİP GİDİN

'BEĞENMİYORSANIZ ÇEKİP GİDİN'

Ablasıyla Yusuf Araz arasında evdeki teknik sorunlar nedeniyle anlaşmazlık olduğunu belirten Sühan Samyeli, “Evin alt katındaki nem yüzünden ablam bizim yanımızda ev sahibini aradı. Yusuf Araz yüksek ses tonuyla, ‘Beğenmiyorsanız çekip gidin. Siz ne aşağılık insanlarsınız. Sizi basına mı vereyim, sizi rezil mi edeyim’ dedi" diye anlatmıştı.

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Samyeli sözlerini, "Ablam ‘Siz beni tehdit mi ediyorsunuz?’ deyince, Yusuf Bey ‘Ediyorsam ediyorumdur’ diye konuştu. Ablamla ev sahibi arasında kira bedeliyle ilgili de birtakım anlaşmazlıklar vardı. Kira dolardı, sonra Türk lirasına döndü" diyerek bitirmişti.

5SÜHAN SAMYELİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

SÜHAN SAMYELİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Araz ise aralarında böyle bir konuşma geçmediğini, Sühan Bey'in yalancı şahitlik yaptığını belirtip suç duyurusunda bulundu.

6İTİRAZ HAKKIMIZI KULLANDIK

'İTİRAZ HAKKIMIZI KULLANDIK'

İş insanı Yusuf Araz, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla haciz işlemi başlattığı Defne Samyeli’ne açtığı tahliye ve alacak davasını kazanmıştı. Samyeli, 234 bin 671 TL’lik ödemeyi yaptı ve evden tahliyesini erteletti.

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Defne Samyeli, 3 aylık kira tutarı olan 45 bin TL’nin içinde olduğu toplam 234 bin 671 TL ödemeyi yaptı. Mahkemeden gelecek kararı bekleyen ünlü oyuncunun, bu süreçte evden taşınmayacağı öğrenildi.

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Samyeli’nin avukatı ise “İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla ilgili olarak üst mahkemeye itiraz hakkımızı kullanıldık. İcra Müdürlüğü’nden de dosyasın üst mahkemeye gidiş süresinden itibaren 90 gün mehil kararı alınmıştır. Bu karar gereği işlemler durdurulduğundan İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar nedeniyle şu aşamada herhangi bir şekilde tahliye ve haciz uygulanması söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı.

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