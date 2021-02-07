• 07 Şubat 2021 - 16:12 • Son Güncelleme:
Yusuf Araz, Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli'ne dava açtı
Defne Samyeli ile ev sahibi arasında sular durulmuyor. Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz, bu kez de ünlü şarkıcının kardeşi Sühan Samyeli'ne dava açtı. Araz, "Yalancı şahitlik yapıyor" dedi ve şikayetçi oldu.
• 07 Şubat 2021 - 16:12 • Son Güncelleme:
3
'BEĞENMİYORSANIZ ÇEKİP GİDİN'
Ablasıyla Yusuf Araz arasında evdeki teknik sorunlar nedeniyle anlaşmazlık olduğunu belirten Sühan Samyeli, “Evin alt katındaki nem yüzünden ablam bizim yanımızda ev sahibini aradı. Yusuf Araz yüksek ses tonuyla, ‘Beğenmiyorsanız çekip gidin. Siz ne aşağılık insanlarsınız. Sizi basına mı vereyim, sizi rezil mi edeyim’ dedi" diye anlatmıştı.
5
7
8