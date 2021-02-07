Yusuf Araz, Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli'ne dava açtı

Samyeli’nin avukatı ise “İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla ilgili olarak üst mahkemeye itiraz hakkımızı kullanıldık. İcra Müdürlüğü’nden de dosyasın üst mahkemeye gidiş süresinden itibaren 90 gün mehil kararı alınmıştır. Bu karar gereği işlemler durdurulduğundan İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar nedeniyle şu aşamada herhangi bir şekilde tahliye ve haciz uygulanması söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı.