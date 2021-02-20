• 20 Şubat 2021 - 12:21 • Son Güncelleme:
Zeynep Sever Demirel'den yoga pozları
Zeynep Sever Demirel, pandemi nedeniyle spor salonlarına gitmek yerine evinde egzersizlerini sürdürüyor. Yogaya merak saran Demirel, yeni pozlarını paylaştı.
• 20 Şubat 2021 - 12:21 • Son Güncelleme:
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2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, son zamanlarda yogaya merak sardı.
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TANIŞMA HİKAYELERİ
Geçtiğimiz aylarda eşi ile nasıl tanıştığı anlatan Zeynep Sever Demirel, şu ifadeleri kullanmıştı; "2009 yılında Belçika Güzeli seçildim. Ardından Kainat ve Dünya Güzellik yarışmalarına katıldım. Aslında Türkiye doğumluyum. Bu yüzden Türkçem daha iyi. 12 yaşımda ailem ile birlikte Belçika’ya taşındık. Evlenene kadar da Belçika’da kaldık. Belçika vatandaşlığımız var, ailem orada yaşıyor."
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"Türkiye’ye gelme olayım tam bir romantizm" diyen Demirel, "Evlendim ve Türkiye’ye taşındım. Benim ablam Türkiye’de yaşıyor, biz de yaz ayları tatile Türkiye’ye geliyoruz. Lise öğrencisiyim o zamanlar... İstanbul’a geldiğim bir yaz arkadaşımızın doğum günü vardı. Tesadüf eseri Volkan da aynı mekanda ve çocuğu tanıyor" dedi.
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"VOLKAN BANA KENDİNİ KANITLADI"
"Beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabi 'Futbolcu' denince, orada geri adım attım. Ben Volkan’ı tanıyordum. Bildiğim bir isimdi, o yüzden istemedim. O zamanlar Facebook popülerdi. Oradan ekledi, MSN’den ekledi."Ben hala direniyorum falan… Taktik-maktik yok, futbolcu olması gerçekten korkutuyor çünkü… Biraz zaman geçti, konuşmaya başladık. Ben bir sene sonra Türkiye’ye geldim, görüştük. Volkan kendini bana kanıtladı. Bu şekilde başladı ilişkimiz. Şimdi 10 yılı geride bıraktık.
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