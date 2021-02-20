Zeynep Sever Demirel'den yoga pozları

"VOLKAN BANA KENDİNİ KANITLADI" "Beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabi 'Futbolcu' denince, orada geri adım attım. Ben Volkan’ı tanıyordum. Bildiğim bir isimdi, o yüzden istemedim. O zamanlar Facebook popülerdi. Oradan ekledi, MSN’den ekledi."Ben hala direniyorum falan… Taktik-maktik yok, futbolcu olması gerçekten korkutuyor çünkü… Biraz zaman geçti, konuşmaya başladık. Ben bir sene sonra Türkiye’ye geldim, görüştük. Volkan kendini bana kanıtladı. Bu şekilde başladı ilişkimiz. Şimdi 10 yılı geride bıraktık.