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• 20 Şubat 2021 - 12:21 • Son Güncelleme:

Zeynep Sever Demirel'den yoga pozları

Zeynep Sever Demirel, pandemi nedeniyle spor salonlarına gitmek yerine evinde egzersizlerini sürdürüyor. Yogaya merak saran Demirel, yeni pozlarını paylaştı.

• 20 Şubat 2021 - 12:21 • Son Güncelleme:
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2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, son zamanlarda yogaya merak sardı.

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Koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan ve zor hareketleri başaracak kadar kendini geliştiren 31 yaşındaki Demirel, yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

3BAZI SABAHLAR PEK GÜZEL

"BAZI SABAHLAR PEK GÜZEL"

Pandemi döneminde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Zeynep Sever Demirel, gönderilerine "Bazı sabahlar pek güzel" notunu düştü. 2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen ve iki çocuk annesi olan Demirel'in paylaşımları 17 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

4TANIŞMA HİKAYELERİ

TANIŞMA HİKAYELERİ

Geçtiğimiz aylarda eşi ile nasıl tanıştığı anlatan Zeynep Sever Demirel, şu ifadeleri kullanmıştı; "2009 yılında Belçika Güzeli seçildim. Ardından Kainat ve Dünya Güzellik yarışmalarına katıldım. Aslında Türkiye doğumluyum. Bu yüzden Türkçem daha iyi. 12 yaşımda ailem ile birlikte Belçika’ya taşındık. Evlenene kadar da Belçika’da kaldık. Belçika vatandaşlığımız var, ailem orada yaşıyor."

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"Türkiye’ye gelme olayım tam bir romantizm" diyen Demirel, "Evlendim ve Türkiye’ye taşındım. Benim ablam Türkiye’de yaşıyor, biz de yaz ayları tatile Türkiye’ye geliyoruz. Lise öğrencisiyim o zamanlar... İstanbul’a geldiğim bir yaz arkadaşımızın doğum günü vardı. Tesadüf eseri Volkan da aynı mekanda ve çocuğu tanıyor" dedi.

6VOLKAN BANA KENDİNİ KANITLADI

"VOLKAN BANA KENDİNİ KANITLADI"

"Beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabi 'Futbolcu' denince, orada geri adım attım. Ben Volkan’ı tanıyordum. Bildiğim bir isimdi, o yüzden istemedim. O zamanlar Facebook popülerdi. Oradan ekledi, MSN’den ekledi."Ben hala direniyorum falan… Taktik-maktik yok, futbolcu olması gerçekten korkutuyor çünkü… Biraz zaman geçti, konuşmaya başladık. Ben bir sene sonra Türkiye’ye geldim, görüştük. Volkan kendini bana kanıtladı. Bu şekilde başladı ilişkimiz. Şimdi 10 yılı geride bıraktık.

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"Ben hala direniyorum falan…Taktik-maktik yok, futbolcu olması gerçekten korkutuyor çünkü… Biraz zaman geçti, konuşmaya başladık. Ben bir sene sonra Türkiye’ye geldim, görüştük. Volkan kendini bana kanıtladı. Bu şekilde başladı ilişkimiz. Şimdi 10 yılı geride bıraktık."

8SIK SIK SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRİYOR

SIK SIK SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Öte yandan Demirel, geçtiğimiz aylarda uzun yıllardır koyu renk olan saçlarını bakıra boyamıştı. Bu renk, eski mankenin takipçilerini ikiye bölmüştü. Bazıları bu rengi Demirel'e çok yakıştırırken, bazıları da eski rengine geri dönmesini söylemişti.

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Ardından saçlarını sarıya boyayan Demirel, bir süre sonra mavi rengi tercih etmiş ve yeni imajını "Yaptım, oldu. Beğendim. Makyaj yapmaya üşendim. Bu ışıkta böyle, filtre de eklemedim. Bir süre maviyim. Teşekkürler, iyi akşamlar" notuyla duyurmuştu.

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Bir sürede saçlarını mavi renkte kullanan Zeynep Demirel, son olarak eski siyah saçlarına geri döndü. Saçının doğal rengi takipçileri tarafından çok beğenildi.

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