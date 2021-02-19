Gamze Cizreli kimdir, kaç yaşında? Gamze Cizreli ne iş yapıyor?

Gamze Cizreli kimdir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. BigChefs'i kurmasıyla bilinen Türk iş insanı ve girişimci Gamze Cizreli hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki Gamze Cizreli kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

GAMZE CİZRELİ KİMDİR?

Gamze Cizreli, 1968 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi.ODTÜ işletme bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Türk-Amerikan ortak savunma projesinde çalışan Cizreli 1994 yılında sektör değiştirdi ve Ankara'daki ilk cafelerden biri olan Cafemiz'i kurdu. Bu alanda daha sonra farklı isimler ile kafeler açan Gamze Cizreli son olarak BigChefs'i kurdu.

Gamze Cizreli 1968'de akademisyen bir baba ve ev hanımı annenin 3 çocuğunun en küçüğü olarak dünyaya geldi. Çocukluğu Ankara'da geçen Cizreli, 1991'de ODTÜ İşletme Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Türk-Amerikan ortak savunma sanayi projesinde çalıştı. 1994'te sektör değiştiren Cizreli, ilk eşiyle beraber Arjantin Caddesi'nde Ankara'nın ilk kafelerinden Cafemiz'i kurdu. Daha sonra sırasıyla pastacılık alanında hizmet veren Kuki ve Uzak Doğu yemeklerinin satıldığı Quick China'yı kurdu. 2005'te iflas eden Cizreli, 2007'de kredi çekerek Ankara'da BigChefs'i kurdu. 2010'da Saruhan Tan'ın ortaklığıyla Ankara'da Rafine Restaurant'ı kuran Gamze Cizreli, 2020 itibarıyla halen daha BigChefs'in yöneticiliğini yapmaktadır. Cizreli ayrıca 2016'da Dorom.co adlı dürümcü zincirini kurmuştur.

Cizreli'nin hayatını anlatan "Tarifte Aşk Var" filminin çekimleri 2018'de başlamıştır.

Cizreli'nin Oğul ve Ali adında iki oğlu vardır.

Ödülleri

KAGİDER ve Garanti Bankası - Yılın Kadın Girişimcisi (2010)

Ekonomist dergisi - Yılın İş insanları Ödül Töreni - Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü (2011)

Ekonomist dergisi - Yılın İş insanları Ödül Töreni - Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü (2013)

Ekonomist dergisi - Yılın İş insanları Ödül Töreni - Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü (2014)

Türkiye Altın Marka Ödülleri - Yılın İş Kadını (2019)