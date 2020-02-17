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HaberlerMagazin Haberleri Gaye Turgut Evin yeni Lara Croft oldu
17.02.2020 - 16:00 |

Gaye Turgut Evin yeni Lara Croft oldu

Gaye Turgut Evin, 'Savaşçı' dizisindeki sahneleriyle sinemanın 'aykırı' yıldızı Angelina Jolie'ye benzetildi.

Gaye Turgut Evin yeni Lara Croft oldu

'Tomb Raider' filminde dünyaca ünlü yıldızın canlandırdığı Lara Croft gibi zorluklar mücadele eden teğmen rolündeki Evin, performansıyla beğeni topladı. Aksiyon, dövüşte rüşdünü ispatlayan, "Yerli Lara Croft, yerli Angelina Jolie" yorumları yapılan oyuncuya, sinema filmi teklifleri geldi. Projeleri değerlendiren Evin, içine sinen bir proje olursa yaz aylarını çalışarak geçirecek.

Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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