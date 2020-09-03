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03.09.2020 - 17:47 | | EMRAH AKÇAAY

Gazapizm'den Harbiye Açıkhava'da ilk konser

Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıkan rapçi Gazapizm, "Harbiye’de ilk konserimiz. Türkçe rap bugüne kadar kaldırımlardan barlara, gece kulüplerinden büyük festivallere ve Harbiye’lere kadar geldi. Bu işi Türkçe rap camiası adına hep birlikte başardık. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gazapizm'den Harbiye Açıkhava'da ilk konser
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Sahneye beyazlar içerisinde çıkarak, “Hepiniz hoş geldiniz. Aslında biz de hoş geldik çünkü ilk Harbiye Açıkhava konserimiz. Çok heyecanlıyız ve sizlerle burada buluştuğumuz için çok mutluyuz” diyen Gazapizm, konsere 'Gece Sabahın'la başladı. Cem Adrian, Gaye Su Akyol, Korhan Futacı ve Muhlis Berberoğlu’nun konuk olduğu konserde Gazapizm, 'Perişan' şarkısının klibini sahnede ilk kez sevenleriyle paylaştı.

DÜET YAPTILAR
“Ben ilk kez Harbiye Açıkhava’ya, Cem Adrian’ın Harbiye konserine konuk olduğumda çıkmıştım. Bugün de onsuz olmazdı” diyen Gazapizm, Cem Adrian’ı sahneye davet ederek, seyircilerle birlikte hep bir ağızdan 'Yaşanırsa Diye' şarkısını seslendirdi.

Gazapizm, "Bu dünyada kadın olmanın, çocuk olmanın, hayvan olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Hep birlikte güzel günleri, hep beraber kocaman bir sofraya oturmayı dileyelim ve asla vazgeçmeyelim" diyerek, tüm kadınlar için 'Kutlu Olsun Günün' ve 'Karanfil' şarkılarını seslendirdi.

Konser sonunda tüm seyircilerin ayakta alkışladığı Gazapizm, 'Unutulacak Dünler' şarkısıyla biss yaparak konseri noktaladı. 

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